Android 10 | uscita in Italia | nuovo logo e anticipazioni compatibilità

Allenatori gioite - Pokémon Masters ha una data di uscita ufficiale su smartphone iOS e Android : Si chiama Pokémon Masters la prossima evoluzione delle creature tascabili di casa Nintendo sui dispositivi mobile di tutto il mondo. Mentre prosegue il successo planetario di Pokémon GO, sulla cresta dell'onda da ormai tre anni, Pikachu e i suoi colorati amici si preparano infatti ad approdare ancora una volta sui device iOS e Android, con un titolo che per meccaniche di gioco si discosta dall'illustre "cugino" in realtà aumentata. The ...