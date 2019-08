Amazzonia | Parmitano twitta foto dallo Spazio Guarda

Con 4 foto scattate dallo Spazio - Parmitano spiega bene cosa sta succedendo in Amazzonia : Quattro fotografie. Quattro scatti dell'Amazzonia che brucia fatti dalla Stazione spaziale internazionale. L'astronauta Luca Parmitano sul suo profilo Twitter ha condiviso le immagini dei roghi di questi giorni in Amazzonia. Si vedono chiaramente decine di roghi sparsi per la foresta e il fumo che si alza e si estende per migliaia di chilometri. Le immagini rendono bene l'idea di quello che sta succedendo in Brasile. E perché quei roghi sono un ...

Incendi in Amazzonia : l’astronauta Luca Parmitano pubblica scatti drammatici catturati dallo spazio : L'astronauta italiano Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato una serie di fotografie drammatiche che mostrano il fumo e la distruzione provocati dai roghi appiccati nella Foresta Amazzonica. AstroLuca è sempre in prima linea in difesa dell'ambiente e del nostro unico Pianeta.Continua a leggere

"Il fumo dell'Amazzonia si vede dallo Spazio". Le foto di Luca Parmitano mostrano la devastazione : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica”: è AstroLuca a raccontare quello che accade attraverso le foto degli incendi che stanno devastando il polmone della TerraIl fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB#MissionBeyondpic.twitter.com/WAuHyBnlgt— Luca Parmitano (@astro_Luca) ...