Amazzonia in fiamme | nuove immagini di Greenpeace | “Nel 2019 incendi aumentati del 145%”

Amazzonia in fiamme - Macron : “Paesi G7 uniti per aiutare i paesi colpiti”. I preti brasiliani contro Bolsonaro : “Basta deliri” : Tutti i leader del G7 sono d’accordo per “aiutare al più presto i paesi colpiti” dagli incendi in Amazzonia. Emmanuel Macron dal summit di Biarritz annuncia l’accordo, sottolineando che “c’è una vera convergenza” per fare fronte ai roghi che nelle ultime settimane stanno devastando la foresta più grande del mondo, dove circa 44mila soldati sono a disposizione per spegnere le fiamme. Il presidente del ...

Amazzonia in fiamme - il mondo si mobilita per la foresta : manifestazioni da Madrid a Milano : Da Madrid fino a Londra, tutto il mondo si mobilita per l’Amazzonia. manifestazioni sono state organizzate in Brasile e in molti altri paesi movimento Fridays For Future della giovane svedese Greta Thunberg, per fare pressione e invitare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a intervenire efficacemente contro i roghi che stanno devastando la foresta L'articolo Amazzonia in fiamme, il mondo si mobilita per la foresta: manifestazioni da ...

Incendi Amazzonia : è emergenza internazionale - Bolsonaro manda l’esercito a domare le fiamme : L'Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo, continua a bruciare. Per domani gli Incendi il presidente Jair Bolsonaro, sotto la pressione dei capi politici europei, capeggiati dal presidente francese Emmanuel Macron, ha deciso di inviare l'esercito: "La foresta amazzonica è parte essenziale della storia del Brasile", si è difeso in tv per placare le proteste dei cittadini. La questione dei roghi sarà al centro del G7 in programma oggi ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro mobilita l’esercito e manda un messaggio ai leader G7 : “Non usate gli incendi per imporre sanzioni” : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...

G7 di Biarritz : l’Amazzonia in fiamme al centro dell’attenzione : Sta per aprirsi i summit G7 di Biarrtiz e tra i temi che detteranno l’agenza dei leader dei sette paesi più industrializzati del mondo ci sarà la questione degli incendi in Amazzonia. Ieri alla vigilia del summit Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo Ue-Mercosur se il Brasile non prenderà misure concreta per fermare la catastrofe. Ieri, infatti, Francia e Irlanda hanno minacciato di bloccare l’accordo di ...

Amazzonia in fiamme - processo a Bolsonaro. Ma Trump resta in silenzio : Brucia il polmone del mondo. Brucia l’Amazzonia, e con il verde, il mondo, tra cui anche la distratta Italia, rischia di perdere il 20% della produzione di ossigeno del pianeta e il 10% della biodiversità mondiale. L’Amazzonia è in fiamme da giorni, si apre un processo politico internazionale nei confronti di Jair Bolsonaro, ma per il presidente brasiliano la colpa è delle Ong ambientaliste. Dall’inizio ...

Amazzonia in fiamme : scontri tra Bolsonaro e Macron : La situazione dell’Amazzonia sta attirando preoccupazioni da tutto il mondo. Vasti incendi devastano il territorio, i dati sono preoccupanti. Le foreste bruciano come mai prima negli ultimi cinque anni in Brasile. Tra gennaio e lo scorso 19 agosto, il paese ha registrato un aumento dell'83% degli incendi rispetto allo stesso periodo del 2018, con 72.843 focolai fino ad oggi. I dati provengono dal National Institute for Space Research (INPE), che ...

Amazzonia e Siberia in fiamme - il pianeta Terra rischia l'innalzamento delle temperature : L'intero pianeta si riscopre più povero a causa del vasto incendio che sta divampando nella foresta dell'Amazzonia e della Siberia. Quelli che sono da sempre considerati i "polmoni" verdi del mondo rischiano di scomparire tra fumo e cenere, a rischio non solo le piante ma anche gli animali che da sempre abitano in completa armonia l'intera area ma non solo, in pericolo anche le comunità indigene locali che negli ultimi giorni sono state ...

Amazzonia in fiamme - scontro internazionale con il Brasile. Macron : “Necessario parlarne al G7”. Bolsonaro : “Mentalità colonialista” : La situazione ambientale in Amazzonia diventa argomento di scontro tra il primo ministro brasiliano, Jair Bolsonaro, e i premier europei, da Macron a Merkel. Dopo l’allarme lanciato dall’Istituto nazionale per la ricerca spaziale, che ha annunciato che da gennaio nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi, con un incremento dell’84% rispetto all’anno precedente,ossia da quando è in carica Bolsonaro, il ...

Amazzonia in fiamme - è scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro | Merkel : "Se ne parli al G7" : Il presidente brasiliano accusa il collega francese di cedere al "sensazionalismo" per "interessi politici personali"

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale mostra gli incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere

Amazzonia in fiamme : Leonardo Di Caprio pubblica foto sbagliata dei roghi : L'attenzione mediatica dei vip è sui devastanti roghi in Amazzonia. Leonardo DiCaprio, Cristiano Ronaldo e molti altri sono stati però oggetto di polemiche per aver postato foto vecchie o riguardanti altri incendi. I vasti incendi che stanno devastando la foresta amazzonica da ormai diverse settimane hanno risvegliato l'istinto ambientalista di molti personaggi famosi che, nelle ultime ore, stanno lanciando l'allarme attraverso foto ...

