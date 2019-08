Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Emergonotreattraverso ilche ci siamo appena lasciati alle spalle con30, senza dimenticare il fratello maggiore, il tanto atteso30 Pro. Dopo alcune anticipazioni portate alla vostra attenzione non molto tempo fa a proposito della fotocamera, infatti, oggi 26è importante soffermarsi su alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza agli occhi del pubblico, a seconda delle priorità che ognuno di noi stabilisce nel giudicare idoneo o meno uno smartphone. Vedere per credere quanto è stato pubblicato dal sito Digital Chat Staion, secondo cui potrebbe esserci una piccola rivoluzione dal punto di vista dei fornitori per il produttore cinese. In particolare, pare che con30 e30 Pro passeremo in entrambi i casi all'utilizzo di un display AMOLED di Samsung anziché i pannelli LG e BOE utilizzati lo scorso anno con20 ...

GioPao9 : Almeno 3 grosse novità maturate nel weekend per #HuaweiMate30: situazione a fine agosto - OptiMagazine : Almeno 3 grosse novità maturate nel weekend per Huawei Mate 30: situazione a fine agosto - LindaGastaldi : Oggi vado al mare a mostrare le mie smagliature e la pancetta... ma almeno ho le tette 'grosse' per il preciclo?? #26agosto -