Alle 18 l' incontro tra Di Maio e Zingaretti | Consultazioni martedì e mercoledì

Nuovo incontro Zingaretti/Di Maio a Palazzo Chigi Alle 18 : M5S e Pd stanno registrando progressi significativi nella definizione di un Nuovo Governo e, secondo quanto si apprende, è previsto alle 18 a Palazzo Chigi il secondo incontro fra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio.I dem sono riuniti da stamattina al Nazareno, mentre i 5 stelle hanno riunito lo stato maggiore nel primo pomeriggio. Il segretario del Pd e il capo politico dei 5 stelle si erano incontrati venerdì scorso a casa del ...

Governo - contatto Di Maio-Zingaretti. «Incontro Alle 18 a Palazzo Chigi» : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Totopremier : il PD vuole Fico (che si defila) - <br> il M5S insiste su Conte. Alle 15 nuovo incontro : Se da una parte Luigi Di Maio ha fatto intendere che se il PD accetta Giuseppe Conte come Premier l'accordo si fa in un giorno, dall'altra parte i dem fanno sapere che se il MoVimento 5 Stelle segnalasse invece Roberto Fico come Presidente del Consiglio allora sarebbe un ottimo punto di partenza.In queste ultime ore la sfida per la guida di Palazzo Chigi sembra proprio tra il Premier uscente, che anche oggi sarà impegnato al ...

Alle 14 il primo incontro tra Pd e M5S Renzi attacca Gentiloni. Di Maio : guerre di audio - ma conta taglio parlamentari : L’ex premier ha preso di mira il presidente del Pd e ha poi minacciato: «Non è detto che il Pd arrivi tutto insieme Alle elezioni»

Crisi di governo - via Alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi Alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Governo - Alle 14 incontro M5S-Pd : vertice al Nazareno tra i big Dem : Il primo contatto fisico tra M5S e Pd è in programma oggi pomeriggio alla Camera alle 14. Non ci sarà lo streaming, come nel 2013. La delegazione PD sarà composta dai...

Crisi governo DIRETTA - Alle 18 il voto dell'Aula. Salvini non va all'incontro con Berlusconi : In attesa della prima conta, prevista per le 18 quando l'Aula del Senato dovrà confermare la decisione presa a maggioranza dalla Capigruppo di votare il 20 agosto la mozione di sfiducia...

Matteo Salvini all'incontro con le parti sociali : "Se non si fa qualcosa - a settembre torniamo Alle urne" : "Noi non siamo incollati alle poltrone, se non riusciamo a fare le cose bene non ci costringe il buon Dio" riferisce Matteo Salvini al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale. Appuntamento durante il quale è stato trattato il tema più controverso per il governo gialloverde: la manovra

Fabrizia De Andrè : "Parlerò con mio padre Cristiano cercando di andare incontro Alle esigenze di Francesca" : Fabrizia De Andrè, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha chiarito, una volta per tutte, le dinamiche di riavvicinamento al papà Cristiano dopo mesi di scontri e tensioni che le hanno impedito di entrare nella casa del 'Grande Fratello'. Oggi, i rapporti tra padre e figlia sono assai distesi: La mia porta è sempre stata aperta, quindi sono contenta che lui si sia fatto avanti e che mi abbia ...

Lega : domani incontro Fico-Zingaretti Alle 10 alla Camera : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – domani alle 10 a Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. L’incontro segue la telefonata con cui il segretario dem sollecitava i presidenti delle Camere “a un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il Governo su quanto sta accadendo” sul Russiagate. ...

Fondi russi alla Lega - Savoini : «Solo un incontro tra imprenditori - è una caccia Alle streghe» : Un fedelissimo di Salvini, di cui è stato anche portavoce appena Matteo è diventato segretario. Uno che ha tenuto i rapporti tra la Lega e il serbo Milosevic e quelli di Bossi con...

MotoGp – Dal primo incontro alla differenza d’età con Valentino Rossi - Francesca Sofia Novello risponde Alle domande dei fan [GAlleRY] : Francesca Sofia Novello risponde alle domande dei fan su Instagram: la fidanzata di Valentino Rossi si racconta sui social Francesca Sofia Novello è apprezzatissima e seguitissima sui social. La relazione con Valentino Rossi le ha sicuramente dato molta popolarità, ma la bella modella italiana è amatissima a prescindere dal suo rapporto col Dottore. Credits: Instagram @FrancescaSofiaNovello Bella, solare, sempre disponibile con i fan, ...

