Alessia Ventura si è innamorata | l’ex compagna di Pippo Inzaghi felice accanto a Gabriele

Temptation Island Vip 2 - Alessia Marcuzzi : «Prontissima per questa nuova avventura - totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi» : Alessia Marcuzzi Una nuova isola, e non è quella dei famosi, sta per accogliere Alessia Marcuzzi. Da settembre - come DM anticipato – sarà lei a guidare il racconto di Temptation Island Vip 2, il viaggio nei sentimenti di sei coppie famose, pronte a mettere in discussione il proprio amore, “perché è nella separazione che si capisce la forza con cui si ama” (recita la padrona di casa nel promo). Una nuova esperienza per lei, che ...