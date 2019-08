A Firenze si ripetono gli insulti ma anche i gol del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 26 agosto 2019) Prologo Al diavolo la crisi di governo, al diavolo il Brasile che brucia ed i migranti che minacciano, coltello tra i denti gli italici marittimi confini, è ricominciato il campionato di calcio e parafrasando De Crescenzo (Eduardo) “e tutte ll’ ate ponn’ j’ a ffà ‘nculo”. Ildi Ancelotti, rinforzatosi rispetto alla scorsa stagione con gli arrivi di Lozano, Di Lorenzo, Elmas e … vabbè potrei continuare all’inifinito ma tanto non sareste soddisfatti lo stesso., si diceva, in scena a, città di rinascimenti, dove tre mesi fa si celebreava la morte del calcio in un patetico “incontro” con il Genoa in nome della salvezza, ed oggi (ieri), si celebra invece l’arrivo dello “zio d’america” Comisso, dollari alla mano, gli arrivi di calciatori come Boateng e Ribery ed una covata di giovani da far invidia ad ogni club.. europeo. Gli ...

