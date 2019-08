65 arresti a Hong Kong - tra loro anche un 12enne : Hong Kong , 26 ago. (AdnKronos/Dpa) – La polizia di Hong Kong ha confermato l’arresto di 65 persone dopo il dodicesimo weekend consecutivo di proteste e gli scontri tra manifestanti e agenti. E’ finito in manette anche un bambino di 12 anni. I manifestanti, chiarisce una nota, sono tra l’altro accusati di aver partecipato a raduni non autorizzati, di possesso di oggetti con un potenziale offensivo e di aver attaccato gli ...

Proteste Hong Kong - arresti e feriti : 8.00 Sono 29 le persone arrestate durante la marcia per la democrazia nel centro di Hong Kong, sfociata in scontri tra manifestanti e polizia. Alcuni dei fermati sono accusati di aver aggredito gli agenti. Tra gli arrestati figura Ventus Lau, uno degli organizzatori della marcia. Fonti sanitarie riferiscono che almeno 10 persone sono state ricoverate, e che due di esse versano in gravi condizioni.