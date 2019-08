Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Una donna,tasi durante un, si èta ad, dopo aver comprato un biglietto per le Baleari alle due del mattino. A riportare il bizzarro incidente è ilEvening News. Lunedì scorso, Rachael Wynn, 32 anni, si è trovata acon solo il passaporto e la carta di credito, dopo una notte di bagordi. ”È la cosa più stupida che io abbia mai fatto. Ero completamente sbronza”, ha dichiarato la donna. Wynn si trovava ad une dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si è diretta in aeroporto alle due di notte e ha comprato il biglietto per, per raggiungere alcuni amici che si trovavano in vacanza sull’isola. Una volta arrivata aded essendosi resa conto di dover lavorare il giorno dopo, la donna ha cercato in tutti i modi di tornare a casa: ...

gabrieleolivero : RT @HuffPostItalia: 32enne va ad un battesimo a Manchester, si ubriaca e si sveglia ad Ibiza - ValentinaPrisc : RT @HuffPostItalia: 32enne va ad un battesimo a Manchester, si ubriaca e si sveglia ad Ibiza - _Giulietta___ : RT @HuffPostItalia: 32enne va ad un battesimo a Manchester, si ubriaca e si sveglia ad Ibiza -