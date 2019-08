X Factor 13 | il promo VIDEO

Fonte : blogo

(Di domenica 25 agosto 2019) "Music is love" è il leit motiv valido per la tredicesima edizione di Xal via da giovedì 12 settembre su Sky Uno. Da sempre il talent show vuole mettere al centro la sua dedizione alla sua musica rendendola persino narrazione come spesso accaduto nei live show, fase decisiva del programma. Il significato del motto rispecchia il senso delin rotazione a partire da questi giorni.Al centro delci sono due squadre composte da cantanti e membri di band. Con chitarre in braccio, tastiere microfoni alla mano le fazioni si scontrano sino a fermarsi su un'immaginaria linea di confine. Compaiono Sfera Ebbasta, Malika Ayane, Mara Maionchi e Samuel, giudici protagonisti di quest'annata, si guardano, si scrutano, ma la loro intenzione non è quella di scontrarsi, bensì di manifestare l'amore per la musica.X13, il) pubblicato su TVBlog.it 25 ...

