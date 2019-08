Whatsapp si aggiorna | ecco alcune novità

Whatsapp Beta per Android si aggiorna con lo sblocco con l’impronta digitale : WhatsApp Beta per Android ha ricevuto l’aggiornamento alla 2.19.221, che porta come principale novità il blocco/sblocco dell'app tramite impronte digitali. L'articolo WhatsApp Beta per Android si aggiorna con lo sblocco con l’impronta digitale proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp - dal prossimo aggiornamento copierà Telegram : si potrà usare anche offline : Tra le app di messaggistica più famose al mondo vi è sicuramente WhatsApp, che ogni giorno viene utilizzata da milioni e milioni di persone in tutto il mondo per scambiare messaggi in maniera pratica e veloce. L'app, guidata e gestita dal gruppo di Zuckerberg, è pronta ad introdurre da fine 2019 delle novità che la riguardano e che la renderanno per certi versi ancora più simile all'applicazione rivale di messaggistica. Parliamo di Telegram, da ...

Whatsapp : usare la chat senza connessione dati e altre novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti : Conta oggi oltre 1.5 miliardi di utenti attivi a livello globale, un dato che la rende la più popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Ovviamente parliamo di WhatsApp, che nonostante la sua popolarità vive in un settore in continua evoluzione con numerosi competitor che continuano a tenere il passo crescendo ad un ritmo sostenuto. Tutto si gioca sulle funzionalità messe a disposizione degli utenti, per attirare l’interesse del ...

In cantiere un aggiornamento Whatsapp che cambierà il nostro modo di approcciare le immagini : Potrebbero arrivare prima del previsto alcune novità interessanti per i tanti utenti italiani che ogni giorno utilizzano WhatsApp. Da oggi 11 luglio, infatti, sappiamo che per la nota app di messaggistica è in programma un aggiornamento ricco di elementi nuovi, soprattutto per chi è solito inviare e ricevere un grosso quantitativo di immagini tramite l'app di messaggistica. Insomma, un modo per spezzare la serie di bufale e virus riguardanti ...

Whatsapp - novità con gli aggiornamenti : dark mode e doppio controllo destinatario : novità in arrivo per WhatsApp, una delle applicazioni di messaggistica più usate al mondo. Nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti che miglioreranno e cambieranno in molte cose la chat. aggiornamenti WhatsApp: modalità notte e pubblicità WhatsApp sta lavorando ad alcuni aggiornamenti che saranno disponibili nei prossimi mesi, si spera appena dopo la stagione estiva. Ci sarà la dark mode, l'inserimento della pubblicità, il doppio controllo ...