Vuole a tutti i costi un figlio maschio e per questo non si lava da 35 anni | ecco perché

Fonte : baritalianews

(Di domenica 25 agosto 2019) Un uomo di 63indiano è il papà di 7 figlie ma nonarrendersiassolutamente l’erede, un. Dasi è rivolto a un santone che sta cercando di “curarlo”. Il santone che lo segue da diversiha suggerito all’uomo di nonrsi per purificarsi. L’uomo così ha deciso di seguirei consigli del santone il primo dei quali è quello di nonrsi. Il 63 enne, pur di avere il, non sida 35. La cura in questi 35non ha dato gli effetti sperati anzi. L’uomo, che gestisce un negozio di generi alimentari, ha visto il suo negozio perdere sempre più clienti che non approvano il suo metodo di igiene personale. L’uomo comunque non ha nessunissima intenzione di demordere. Sua moglie è in dolce attesa chissà se la cura del santone avrà prodotto gli effetti sperati…

