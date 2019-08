Vuelta a España 2019 | Nairo Quintana | “Non avevo mai vinto in pianura | avevo bisogno di

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : Roche al comando - Quintana a 2” - Fabio Aru recupera terreno : Nicolas Roche ha indossato la maglia rossa alla Vuelta di Spagna 2019 al termine della seconda tappa, l’irlandese conduce la classifica generale con due secondi di vantaggio su Nairo Quintana che ha vinto la frazione odierna. Miguel Angel Lopez è scivolato a 33”, Fabio Aru ha recuperato una trentina di secondi sul colombiano grazie al bellissimo attacco con cui ha riscattato la caduta di ieri nella cronometro a squadre: ora il ...

Vuelta a España 2019 - risultati seconda tappa : Nairo Quintana beffa tutti - Maglia Rossa per Roche. Ottimo quinto Fabio Aru : Prima frazione in linea e subito corsa vera: la Vuelta a España 2019 è appassionante sin dall’inizio. Nella seconda tappa, con partenza da Benidorm ed arrivo in quel di Calpe, di 199,6 chilometri, subito rivoluzionata la classifica con gli uomini di montagna che si muovono sull’ultima salita. Un gruppetto di sei corridori, tutti di ottima qualità, si è andato a giocare il successo: a beffare tutti con un colpo da finisseur è stato ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru è caduto per colpa di un impianto di irrigazione malfunzionante! I retroscena dello scivolone del Cavaliere : Fabio Aru è caduto alla Vuelta di Spagna per colpa di un abitante di Torrevieja col pollice verde. Il Cavaliere dei Quattro Mori è volato a terra insieme ai propri compagni durante la cronometro a squadre che ha aperto la corsa a tappe in terra iberica, l’alfiere della UAE Emirates sperava di contenere il distacco dagli altri big in lotta per la classifica generale (Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic, Nairo Quintana, Esteban Chaves) e ...

