Vuelta a España 2019 | i possibili scenari tattici della tappa di oggi 25 agosto

Vuelta a España 2019 - la tappa di oggi Benidorm-Calpe : percorso - favoriti e altimetria. Tanti saliscendi - volata da guadagnare : Seconda tappa, prima in linea, per la Vuelta a España 2019. 199,6 chilometri per una frazione piuttosto collinare e dal finale non scontato: da Benidorm a Calpe. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria e favoriti. percorso Dopo solo 17 km i corridori affronteranno la prima asperità di giornata, il Puerto de Confrides, di seconda categoria. Dopo lo scollinamento, una lunga discesa che condurrà il gruppo verso l’ascesa all’Alto ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru è caduto per colpa di un impianto di irrigazione malfunzionante! I retroscena dello scivolone del Cavaliere : Fabio Aru è caduto alla Vuelta di Spagna per colpa di un abitante di Torrevieja col pollice verde. Il Cavaliere dei Quattro Mori è volato a terra insieme ai propri compagni durante la cronometro a squadre che ha aperto la corsa a tappe in terra iberica, l’alfiere della UAE Emirates sperava di contenere il distacco dagli altri big in lotta per la classifica generale (Miguel Angel Lopez, Primoz Roglic, Nairo Quintana, Esteban Chaves) e ...

Classifica Vuelta a España 2019 - prima tappa : Miguel Angel Lopez in maglia rossa - Fabio Aru a 1’07” : Miguel Angel Lopez indossa subito la maglia rossa alla Vuelta a España 2019, uno dei grandi favoriti per il successo finale conquista immediatamente il simbolo del primato al termine della prima tappa. La cronometro a squadre di 13,4 km ha riservato particolari sorprese come la caduta della Jumbo Visma di Primoz Roglic e la scivolata di Fabio Aru che ha perso addirittura 1’07” dal leader della Classifica generale. Decisamente più ...

Vuelta a España 2019 - risultati prima tappa : l’Astana sorprende tutti - Lopez leader. Cadono Roglic ed Aru : Apertura in grandissimo stile e non con pochi colpi di scena per l’ultima corsa a tappe stagionale: la Vuelta a España 2019. È andata in scena oggi la prima frazione per la gara iberica: una cronometro a squadre con partenza da Salinas de Torrevieja e arrivo dopo 13,4 chilometri a Torrevieja. Percorso completamente pianeggiante, pochissime insidie anche a livello planimetrico: a trionfare a velocità altissime è stata l’Astana, che ha ...

