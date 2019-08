Volley femminile | Europei 2019 | l’Italia cerca il bis | le azzurre sfidano l’Ucraina

Fonte : oasport

(Di domenica 25 agosto 2019) Dopo il comodo esordio contro il Portogallo, l’Italia è pronta per tornare in campo e affrontare l’Ucraina nella seconda partita deglidi. Lecalcheranno il rettangolo di gioco della Atlas Arena di Lodz (Polonia) con l’obiettivo di vincere la seconda partita consecutiva in questa rassegna continentale, l’appuntamento è questa sera alle ore 21.00 e la nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico contro un avversario che è stato travolto dal Belgio nell’incontro d’apertura del torneo e che non dovrebbe incutere particolari paure alla nostra formazione. Sicuramente l’asticella si alzerà rispetto al match disputato contro le lusitane ma l’ostacolo è tutt’altro che proibitivo per le vice campionesse del mondo che non vogliono fare sconti a nessuno e vogliono proseguire la propria marcia ...

