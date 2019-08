VIDEO Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 | “Oggi ho fatto di più di quello che la moto

VIDEO Maverick Viñales MotoGP - GP Gran Bretagna 2019 : “Il grip è molto migliorato - domani decideremo le gomme” : Bilancio decisamente incoraggiante per Maverick Viñales al termine della prima giornata del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 della MotoGP . Il pilota spagnolo ha infatti firmato il terzo miglior tempo sul giro con la propria Yamaha, appena davanti al compagno di scuderia Valentino Rossi, dimostrando anche un ritmo competitivo, tanto che il connazionale Marc Marquez lo ha indicato come principale favorito per il successo finale. L’iberico ...

VIDEO Maverick Vinales - GP Austria 2019 : “Soffriamo - ma la situazione è migliore rispetto al 2018” : Maverick Vinales si presenta al sabato del Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP con un buon tempo che lo qualifica in scioltezza alla Q2 e con una boccata di ossigeno. I problemi, come spiega il campione spagnolo, non mancano alla Yamaha, ma la situazione nel complesso è decisamente migliore rispetto a quanto visto nel 2018. Una sorpresa positiva, come spiega l’ex Suzuki, arriva dalla potenza che, almeno per il momento, non è ...