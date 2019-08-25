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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 18 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 18 | 30 Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 18:30 (Di domenica 25 agosto 2019) Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 18.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SCENDENDO SULLA VIA APPIA ALTEZZA CIAMPINO CHIUSURA PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO NEL TRATTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI SULLA A1 TRA FROSINONE E FERENTINO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE Roma PER UN VEICOLO IN PANNE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FL3 Roma Viterbo traffico rallentato, per un inconveniente tecnico all’infrastruttura tra Bracciano e Anguillara ULTIMO GIORNO DI LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. LA CIRCOLazioNE RESTERÀ INTERROTTA TRA ...
Fonte : romadailynews

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