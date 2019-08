Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 16 | 30

Fonte : romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2019)25 AGOSTOORE 16.20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLAANDIAMO SUBITO SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA PRIMA GALLERIA ALTEZZA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI SUL POSTO PRESENTI I TECNICI DI ASTRAL SPA E POLIZIA LOCALE DI ALBANO SULLA VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE NEL TRATTO CASTELNO E CASTEL DI DECIMA IN RIREZIONESULLA VIA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CIMITERO FLAMINIO NELLE DUE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE PER MALTEMPO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA APPIA CODE E RALLENTAMENTI PER ALLAGAMENTO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI CHE INTERESSANO ANCHE VIA DEI LAGHI E VIA CAPANNE DI MARINO. RICORDIAMO OGGI IL DIVIETO DI CIRCONE DEI MEZZI PESANTI DALLE ORE 7 FINO ALLE ORE 22 che dovrebbe rendere comunque più agevole il ...

