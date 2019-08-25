romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - kappagrossi : Importante notizia per la viabilità di Roma est.. Spero solo che rispettino i tempi previsti I LAVORI DI ABBATTIME… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 13:30: VIABILITÀ 25 AGOSTO 2019 ORE 13:20… -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 13:20 FLAVIA DONDOLINI BUONPOMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA CECCANO E FROSINONE, IN DIREZIONE Roma, E PIU’AVANTI, SEMPRE IN DIREZIONE Roma, ALL’ALTEZZA DI FERENTINO. SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBI I SENSI IN CORSO, NELLA GIORNATA DI OGGI, LO SCIOPERO DEI CASELLANTI AUTOSTRADALI. FINO ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA FROSINONE E FERENTINO, IN DIREZIONE Roma, E PIU’AVANTI, ALL’ALTEZZA DI COLLEFERRO, SEMPRE IN DIREZIONE Roma SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRAMBI I SENSI PIU’ A SUD SULLA PONTINA, CODE IN PROSSIMITA’ DI PORTO BADINO, IN ENTRAMBI I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLACCA, PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO. CIRCOLazioNE REGOLARE MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA FLACCA, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PIANA DI SANT’AGOSTINO, TRA SPERLONGA E GAETA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE, SEMPRE CAUSA INCIDENTE, ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE 40 SABOTINO, ALL’ALTEZZA DI PANTANELLO, NELLE DUE DIREZIONI MENTRE, SULLA LITORANEA SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma, CODE PER INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE Roma LE ALTRE NOTIZIE OGGI E DOMANI, E’ IN PROGRAMMA LO SCIOPERO DEI CASELLI AUTOSTRADALI. DALLE 10 ALLE 14, E DALLE 18 ALLE 2 DI DOMANI 26 AGOSTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI LUNEDì 26 AL 28 AGOSTO, SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 MILANO-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL BIVIO PER LA A24 Roma TERAMO, IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE SULL’A1 MILANO-NAPOLI, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE, IN VIA DI RISOLUZIONE, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE TRA GUIDONIA MONTECELIO E DIRAMAZIONE Roma NORD, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 25 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA RESTIAMO SEMPRE SULLA PONTINA DOVE SI SEGNALANO, FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO, LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS, TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma CHE TERRACCINA. SONO PREVISTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 19:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 FIRENZE – Roma CODE IN FORTE AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. TRAFFICO BLOCCATO, USCITA CONSIGLIATA A PONZANO RomaNO VERSO FIRENZE TRAFFICO SBLOCCATO CON 4KM DI CODE IN SMALTIMENTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 18:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 FIRENZE – Roma CODE IN AUMENTO PER VEICOLO IN FIAMME TRA PONZANO RomaNO E DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma; A CAUSA DEL FUMO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO SU VIA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE QUESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE FINO AL 1 SETTEMBRE PER POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA LINEA Roma-CASSINO CIRCOLazioNE INTERROTTA TRA CIAMPINO E COLLEFERRO. SERVIZIO GARANTITO CON BUS SOSTITUTIVI. MENTRE IL 25 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN’INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE Roma MENTRE SU VIA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PREVISTO LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE AUTOSTRADE IL 25 E 26 AGOSTO DALLE ORE 10 ALLE ORE 14 E DALLE ORE 18 ALLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 23 AGOSTO 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN’INCIDENTE SULL’AURELIA TRA ARANOVA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE Roma MENTRE SU VIA LITORANEA TROVIAMO RALLENTAMENTI ALTEZZA CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DOVE A Roma CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE SULLA METRO A, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 24 AGOSTO 2019 ORE 13:20 ALESSANDRO CECATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 24 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONZANO-RomaNO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-Roma LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE. I TRENI IN VIAGGIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 24 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. TRASPORTO FERROVIARIO LA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-Roma CIRCOLazioNE RALLENTATA. I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO ...