Verona | si ribalta trenino nel parco divertimenti Canevaworld | sette feriti

Fonte : fanpage

(Di domenica 25 agosto 2019)persone sono rimaste ferite in seguito almento di unmonorotaia all'interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema neldi, a Lazise, in provincia di. Le cause dell'incidente sono ancora in via di definizione.In soccorso deisono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero diEmergenza e tre ambulanze. Tresono stati trasportati a, al Polo Confortini di Borgo Trento, altri quattro all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. La monorotaia consente ai visitatori di attraversare ilosservandolo dall'alto.

