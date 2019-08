Verona-Bologna 1-1 | le pagelle di CalcioWeb | non basta Sanson FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019), ledi– Si sono concluse altre partite importanti valide per la prima giornata del campionato di Serie A, si sono disputate le partite delle 20.45. Solo un pareggio per la squadra di Mihajlovic, i rossoblu non sono andati oltre l’1-1 nonostante il gol su rigore die e la superiorità numerica, reazione importante per la squadra di Juric che ha raggiunto il pareggio grazie alla rete messa a segno da Veloso, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo, nel complesso risultato deludente per il. In alto lagallery. Malattia Mihajlovic, lecommoventi del tecnico in panchina GALLERY, lediHELLAS: Silvestri 6.5, Rrhamani 6, Kumbulla 6.5, Dawidowicz 4.5, Faraoni 5.5, Henderson 6, Veloso 7, Lazovic 5.5, Verre 6 (dal 49′ Amrabat 5.5), Zaccagni 6 (dal 16′ ...

Eurosport_IT : Sinisa sei fortissimo! ?? #Mihajlovic sarà presente stasera in panchina per guidare il suo Bologna contro il Verona… - SkySport : ? #UltimOra #Bologna ?? #Mihajlovic sarà in panchina a #Verona #SkySport #SkySerieA - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Mihajlovic a sorpresa in panchina per Verona-Bologna [ ?? La Gazzetta dello Sport] -