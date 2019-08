Varese | anziana sbranata dal proprio cane ora rischia la vita

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 25 agosto 2019) Non si conoscono le cause che hanno scatenato la furia dell'animale. Inutile l'intervento del marito della donna, rimasto a sua volta ferito: l' american staffordshire ha azzannato la 73enne, causandole gravissime lesioni al collo ed alla testa. È gravissima una donna di Gerenzano (), aggredita dalall'interno dell'abitazione di famiglia. Ferito anche il marito della 73enne, che ha lottato contro l'animale per salvare la moglie.Il terribile episodio nella giornata di ieri, quando la coppia di anziani si trovava nel giardino della loro villetta in via Marzabotto. Ad un certo punto, il loro american staffordshire si è rivoltato contro la donna, azzannandola al collo ed alla testa. Immediata la reazione del marito, un 71enne, accorso in aiuto della consorte.Ormai fuori controllo, l'animale ha mollato la presa soltanto per aggredire anche il padrone, ...