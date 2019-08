Vacanze con un familiare non autosufficiente | da San Foca al lago d’Orta ecco le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) In Italia non sono tante le strutture accessibili dove le persone con disabilità possono trascorrere le proprieestive. Un diritto di qualsiasi persona è quello di poter vivere esperienze turistiche senza barriere, eliminando così ogni tipo di esclusione. Questa possibilità assume ancora più valore nel caso in cui la persona abbia un qualsiasi impedimento che non le permetta di fruirne in autonomia, in particolare disabili motori e sensoriali. E anche i caregiver, cioè tutte quelle persone che si occupano di un parente non, specialmente d’estate hanno bisogno di strutture e servizi ad hoc.alcune soluzioni per organizzare un soggiorno al mare o al. Due esempi virtuosi (e gratuiti) diaccessibili – Una delle prime realtà di soggiorno estivo accessibile per persone con disabilità in Italia è quella di San(Marina di Melendugno) in ...

