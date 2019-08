Uno schiaffo al razzismo | Pogba durissimo sui social | “solo ignoranza | combatterò per la

Fonte : sportfair

(Di domenica 25 agosto 2019) Il centrocampista francese ha lanciato un messaggio a tutte quelle persone che gli hanno rifilato insulti razzisti negli ultimi giorni Paullancia un appello contro il, postando sul proprio profilo Twitter una foto che lo ritrae con un neonato in braccio e la foto di Martin Luther King sullo sfondo. Dopo gli insulti ricevuti negli ultimi giorni, il centrocampista francese ha voluto dare un segnale sui: “i miei antenati e i miei genitori hanno sofferto per la mia generazione, per oggi farla sentire libera, farla lavorare, farle prendere l’autobus e per farla giocare al calcio. Gli insulti razzisti sonoe possono solo rendermi piu’ forte e motivato nel combattere per la prossima generazione“. My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ...

AndCol81 : Senza vergona! Una farsa, una pagliacciata, uno schiaffo a tutti gli italiani che lui ha come priorità solo a parol… - sonolucadini : 'È possibile fare politica senza inseguire affannosamente il consenso sui social'. Uno schiaffo a destra e uno a si… - patronato_caf : @dariofrance @matteorenzi @nzingaretti povero illuso potrà anche riuscire ma è comunque un furto un inciucio un la… -