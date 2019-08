Ultime Notizie Roma del 25-08-2019 ore 08 | 10

Calciomercato Roma/ Ante Coric verso l'addio - accordo con l'Almeria - Ultime Notizie - : Il Calciomercato della Roma potrebbe chiudersi con l'addio di Ante Coric, sempre più vicino all'Almeria. Kalinic in entrata?

Ultime Notizie Roma del 24-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano mi auguro non esiste all’ipotesi del doppio forno lo ha ribadito il segretario dem Nicola Zingaretti da Amatrice noi crediamo che sia importante capire con tutte le nostre forze una nuova fase politica è necessario dar vita ad un governo di svolta per il lavoro per la crescita che affronti ...

CALCIOMERCATO ROMA / Amelia : 'A Pau Lopez serve tempo - bene Fonseca' - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA: l'ex portiere giallorosso ha espresso il suo parere riguardo ai nuovi arrivati, dall'allenatore Fonseca all'estremo difensore Pau Lopez.

Calciomercato Milan/ Giampaolo : 'Suso? Può succedere di tutto' - Ultime Notizie - : Calciomercato Milan: il tecnico dei rossoneri ha toccato vari argomenti nella conferenza stampa in vista del primo impegno in campionato contro l'Udinese.

Calciomercato Juventus/ All.PSG : 'Neymar? Situazione difficile' - Ultime Notizie - : Calciomercato Juventus: il tecnico del club parigino ha parlato della Situazione riguardante l'attaccante verdeoro, accostato anche ai bianconeri.

