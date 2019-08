Udinese-Milan 1-0 | decide Becao Giampaolo non riesce  a scuotere i rossoneri

VIDEO Udinese-Milan 1-0 : Highlights - gol e sintesi. Decisivo Becao : Amaro l’esordio di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: l’Udinese di Tudor batte i rossoneri nella prima di campionato alla Dacia Arena. Il risultato finale è di 1-0, il Diavolo viene incornato da Becao, che al 72′, su corner calciato da De Paul, viene lasciato libero di saltare e battere l’incolpevole Donnarumma. Highlights Udinese-Milan IL GOL Decisivo DI Becao #Udinese 1:0 #Milan | #SerieA | Day 1 | 72' ...

Troppo brutto per essere vero - Milan orrendo alla Dacia Arena : l’Udinese fa la festa a Giampaolo : La formazione rossonera non riesce mai ad impensierire la difesa dell’Udinese, che nel secondo tempo colpisce con Becao e si porta a casa i tre punti Difficile cominciare peggio, senza gioco e con zero punti in tasca. Un Milan orrendo perde al cospetto di una Udinese precisa e cinica, capace di colpire nel momento giusto con Becao, tramortendo i propri avversari e iniziando con il piede giusto questa Serie A. Spada/LaPresse Se i ...

Udinese-Milan 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : decide Becao [FOTO] : Udinese-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match di oggi valido per la prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 sono scese in campo Udinese e Milan, partita che ha regalato emozioni soprattutto nei minuto finali dopo che il match si è sbloccato. Nel primo tempo la squadra di Giampaolo ha provato a fare gioco ma senza riuscire ad incidere negli ultimi metri del campo, in particolar modo Piatek sembra un ...

Milan impresentabile - arriva la sconfitta all’esordio per Giampaolo : contro l’Udinese finisce 1-0 : Risultato Udinese-Milan 1-0 90+5′ – finisce Udinese-Milan. Esordio da incubo per i rossoneri, sconfitti per uno a zero dalla squadra friulana. 90′ – Cinque minuti di recupero. 81′ – Per l’Udinese esce Giuseppe Pezzella ed entra Ken Sema. 76′ – Ultimo cambio Milan: entra Bennacer al posto di Paquetà. 75′ – Miracolo di Donnarumma: il portiere rossonero evita il ...

Serie A - Milan ko in casa Udinese : 1-0 : 19.59 Inizia male l'avventura di Giampaolo al Milan,affondato 1-0 alla Dacia Arena da un'ottima Udinese,apparsa già in palla. Portieri inoperosi in un 1° tempo bloccatissimo. Borini sfiora l'autogol con un goffo intervento difensivo,Romagnoli di tacco non trova la porta su cross di Suso.Poca roba. Bianconeri che però appaiono fisicamente più brillanti.Ripresa.Senza fortuna i tentativi di Fofana, Borini e Paquetà.Al 72' i friulani colpiscono: ...

Udinese-Milan 1-0 live - Becao porta avanti i friulani! : Udinese-Milan, live – Si gioca Udinese-Milan, anticipo domenicale della prima giornata di Serie A. Si sfidano due squadre che si candidano ad essere tra le protagoniste della stagione. Il Milan è chiamato a tornare in Champions League, dopo anni deludenti. Anche l’Udinese deve alzare l’asticella dopo le ultime stagioni che l’hanno vista invischiata nella lotta per non retrocedere. Per l’esordio sulla panchina ...

LIVE Udinese-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : friulani in vantaggio con Becao - entra Leao : risultato Udinese-Milan 1-0 76′ – Ultimo cambio Milan: entra Bennacer al posto di Paquetà. 75′ – Miracolo di Donnarumma: il portiere rossonero evita il tracollo della sua squadra con un intervento prodigioso su un tiro di Lasagna. 74′ – Esordio per Rafael Leao: il portoghese prende il posto di Castillejo. 72′ – GOL UDINESE! Rodrigo Becao approfitta dell’ottimo calcio ...

LIVE Udinese-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : gran tiro di Paquetà - Kessié entra al posto di Borini : risultato Udinese-Milan 0-0 61′ – Primo cambio per Giampaolo: entra Franck Kessié. A fargli posto Fabio Borini. 60′ – tiro di Paquetà! gran lampo del centrocampista brasiliano, che tenta la conclusione da 30 metri. Palla a lato di un soffio, anche se Musso sembrava essere sulla traiettoria. 52′ – Il Milan si riaffaccia dalle parti di Musso: tiro pericoloso di Borini, ma la palla termina alta, seppur ...

LIVE Udinese-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : inizia il secondo tempo - friulani pericolosi : risultato Udinese-Milan 0-0 52′ – Il Milan si riaffaccia dalle parti di Musso: tiro pericoloso di Borini, ma la palla termina alta, seppur di poco. 51′ – Rossoneri in difficoltà in questi primi minuti del secondo tempo: tiro di Fofana dai 25 metri e altro intervento a terra di Donnarumma, che stavolta blocca in due tempi il pallone. 49′ – Palla sanguinosa persa da Calabria nella propria metà campo. ...

LIVE Udinese-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 dopo il primo tempo : risultato Udinese-Milan 0-0 45+5′ – Termina la prima frazione di gioco. 45+4′ – Ammonito Jajalo. primo cartellino giallo per l’Udinese. 45+2′ – Il Var ha riguardato un sospetto fallo di mano di Castillejo, ma la decisione è quella di non concedere il calcio di rigore. 45′ – Saranno cinque i minuti di recupero. 44′ – Ammonito Borini. 43′ – Occasione ...

