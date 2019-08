Trump può vincere di nuovo

Mueller : Trump può essere incriminato a fine mandato : NEW YORK – «Il presidente non è stato mai sollevato dalle accuse per gli atti che avrebbe commesso». Robert Mueller, il super procuratore che ha condotto l'indagine di 22...

"Puoi spararmi con le tue parole - ma ancora - come l'aria - mi solleverò". La deputata Omar risponde con una poesia ai cori razzisti di Trump : Alle accuse e ai commenti razzisti di Donald Trump – e ai suoi sostenitori che durante un comizio hanno urlato di “rimandarla indietro” - lei, Ilhan Omar, deputata dem rifugiata dalla Somalia e cittadina americana dal 2000, ha scelto di rispondere con un passaggio della poesia “Still I Rise” di Maya Angelou, grande poetessa e scrittrice afroamericana, pioniera dei diritti civili.You may shoot me with your words,You ...

Donald Trump non può bloccare utenti su Twitter/ La Corte dà ragione a 7 "hater" : Donald Trump non può bloccare a piacimento utenti su Twitter, visto che il social del presidente rappresenta un'estensione della sua attività politica

Donald Trump non può bloccare su Twitter chi lo critica - ha deciso una corte d’appello statunitense : La corte d’appello federale di New York ha stabilito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non può bloccare le persone che lo hanno criticato su Twitter. La corte, composta da tre giudici, ha confermato la decisione di primo

Usa - 4 luglio. Trump : "l'America può" : 01.50 Violenti scontri e qualche ferito lieve davanti alla Casa bianca tra supporter di Trump e militanti dell'estrema destra da una parte e manifestanti antiTrump dall'altra, con questi ultimi che hanno anche dato fuoco a una bandiera americana. Subito sono intervenuti gli agenti del Secret service e sono scattati degli arresti. La tensione è restata alta mentre Trump faceva il suo discorso ufficiale e prometteva: Metteremo la nostra bandiera ...

Dazi - la "guerra" di Trump ora può affossare anche il Made in Italy : Oltre la metà dei prodotti agroalimentari Made in Italy negli Stati Uniti rischia di essere colpito dai Dazi annunciati...