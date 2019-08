Triathlon | World Cup Karlovy Vary 2019 | Vendula Frintova è profeta in patria | settima

Triathlon - World Cup Karlovy Vary 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri in Repubblica Ceca : Domenica 25 agosto si terrà a Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, la tappa della World Cup di Triathlon: alle ore 10.00 il via della gara femminile, alle ore 15.00 quello della prova maschile. Le competizioni si svolgeranno su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km in bici, 10 km di corsa). Per l’Italia, seppur iscritti a titolo personale, saranno al via Quattro triatleti: Ilaria Zane (DDS) nella gara femminile e Gregory Barnaby (707), ...

Triathlon - World Series 2020 : svelato il calendario delle competizioni nell’anno olimpico : svelato il calendario delle World Triathlon Series 2020: nell’anno olimpico saranno otto le tappe previste nel circuito maggiore, delle quali una sarà annunciata al termine del Congresso ITU di Losanna. Si inizierà, come ormai è consuetudine, ad Abu Dhabi, si concluderà ad Edmonton dopo le Olimpiadi. Ai Giochi di Tokyo infatti la prova maschile si disputerà il 27 luglio, quella femminile il 28, mentre la staffetta mista è in programma ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : la Nuova Zelanda vince la staffetta mista - quinta posizione per l’Italia : La Nuova Zelanda si aggiudica la staffetta mista della tappa canadese di Edmonton delle World Triathlon Series 2019. Nella località dell’Alberta gli oceanici hanno vinto in maniera davvero brillante l’evento con una line-up giovanissima, con tutti gli atleti al via con meno di 23 anni. In questo modo i “Kiwi” si presentano come grandi favoriti in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che vedranno per la prima volta in ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : Emma Jackson rompe il digiuno e vince su Rappaport e Gentle : Emma Jackson si aggiudica la tappa di Edmonton (Canada) delle World Triathlon Series 2019 e spezza un digiuno che la vedeva fuori dal podio delle WTS sin dal lontano 2014. L’australiana, invece, ha vinto la prova disputata su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) con il tempo complessivo di 1:01.23 (9:57 nella parte di nuoto, 33:19 nella bici e 16:38 nella corsa) precedendo in volata di 2 secondi la ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : Jonathan Brownlee si riscatta e vince su Mola e Van Riel - decimo Fabian : Si è disputata la gara individuale maschile valevole per le World Triathlon Series 2019 della tappa di Edmonton, in Canada. La prova si è sviluppata sulla distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) e ha visto il successo del britannico Jonathan Brownlee. Dopo una stagione piuttosto deludente nella quale non ha ottenuto i risultati che tutti si aspettavano, il classe 1990 ha centrato il grande risultato proprio nello ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : in Canada una gara importante in ottica Tokyo 2020 : Le World Triathlon Series fanno tappa nel fine settimana ad Edmonton, in Canada, con le gare individuali su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) nella notte italiana tra sabato e domenica e la staffetta mista (400 metri a nuoto, 7 km di ciclismo, 1.5 km di corsa per ciascuno dei quattro frazionisti) in quella tra domenica e lunedì. Si tratta della settima delle otto tappe stagionali per quanto concerne le prove ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : quattro azzurri in Canada alla ricerca di punti pesanti per le Olimpiadi di Tokyo : Le World Triathlon Series fanno tappa nel fine settimana ad Edmonton, in Canada, con le gare individuali su distanza sprint nella notte italiana tra sabato e domenica e la staffetta mista in quella tra domenica e lunedì: Joel Filliol ha convocato cinque azzurri, quattro per la prova individuale ed una soltanto per la staffetta. In palio punti pesanti in ottica ranking olimpico, secondo il quale al momento l’Italia porterebbe a Tokyo 2020 ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2019 : Gregory Barnaby è 25° nella gara vinta da Eli Hemming : La World Cup di Triathlon ha fatto tappa a Tiszaujvaros, in Ungheria, dove oggi si sono disputate le finali su distanza sprint: nella competizione maschile tra gli italiani ieri aveva superato le semifinali Gregory Barnaby, che oggi ha chiuso 25° (su 29 atleti all’arrivo) con il crono di 55’10” nella gara (750 metri a nuoto, 20 km in bici, 5 km di corsa) vinta dallo statunitense Eli Hemming, primo in 53’43”, davanti ...

ParaTriathlon - World Cup Magog 2019 : vittoria per Giovanni Achenza in Canada! : Si sono svolte nella notte italiana le gare della World Cup di Paratriathlon che ha fatto tappa a Magog, in Canada: successo nella categoria PTWC maschile per Giovanni Achenza con il podio nella stessa gara di Pier Alberto Buccoliero, terzo. Podio anche per Veronica Yoko Plebani, terza nel PTS2 femminile, mentre è quarto Federico Sicura nel PTVI maschile. Infine quinti posti per Anna Barbaro nel PTVI femminile e per Rita Cuccuru nel PTWC ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2019 : tra gli uomini soltanto Gregory Barnaby va in finale : La World Cup di Triathlon fa tappa a Tiszaujvaros, in Ungheria, dove le gare sono spalmate in due giorni: oggi le semifinali, domani le finali. Nella competizione maschile supera la scrematura tra gli azzurri il solo Gregory Barnaby, settimo nella prima semifinale e dunque qualificato senza attendere i tempi di ripescaggio. Indietro invece nella seconda Gianluca Pozzatti, diciassettesimo ed eliminato, mentre nella terza serie è anche sfortunato ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2019 : Ilaria Zane e Beatrice Mallozzi qualificate per la finale di domani : Beatrice Mallozzi e Ilaria Zane si sono qualificate brillantemente alla finale di domani della tappa di Tiszaujvaros (Ungheria) della Coppa del Mondo 2019 di Triathlon. Le semifinali odierne si disputavano sui 750 metri per quanto riguarda il nuoto (suddivisi in tre giri), quindi 20 chilometri in bici (2 giri) e 5 chilometri di corsa (spalmati in tre giri). Nella prima semifinale la nostra Beatrice Mallozzi ha concluso al quinto posto con il ...

Triathlon - World Series Amburgo 2019 : Annamaria Mazzetti ottima decima - sarà in gara domani nei Mondiali di staffetta mista : Si sono svolte oggi ad Amburgo, in Germania, le gare sprint delle World Triathlon Series: nella competizione femminile ottima decima posizione per Annamaria Mazzetti, mentre problemi di salute accusati alla vigilia hanno consigliato ad Angelica Olmo di non partire. Nella prova maschile 17° posto per Alessandro Fabian, 33° per Delian Stateff. Questo il quartetto che rappresenterà l’Italia domani nella gara valida per i Mondiali di staffetta ...

Triathlon - World Series Montreal 2019 : Jelle Geens vince in volata su Mola e Mislawchuk : Va al belga Jelle Geens la tappa di Montreal (Canada) delle World Triathlon Series 2019. L’atleta classe 1993 ha concluso la sua prova (disputata su distanza sprint) con il tempo complessivo di 54:49 (con 9:07 nel nuoto, 28:31 nella parte in bici e 14:23 nella corsa) precedendo per un solo secondo il formidabile spagnolo Mario Mola che viene regolato da Geens solamente negli ultimi metri. Terza posizione per il padrone di casa Tyler ...