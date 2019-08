Trapani | i bagnanti offrono aiuto alla venditrice ambulante | “Badiamo noi a tua figlia”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Una donnastava camminando in spiaggia, sotto il sole rovente. Con lei, la figlia piccola. Due o tre anni al massimo. La stanchezza, la difficoltà a gestire la bimba e la merce. Ma la foto diffusa dal curatore del blog Generazione Antigone, Lorenzo Tosa, racconta un proseguimento della storia che forse non ci si aspetta: alcunisi sono avvicinatidonna e si sono offerti di badarefiglioletta. E’ accaduto a San Vito Lo Capo,. “Grazie a Desirè e a Gabriella, per avercelo raccontato. GrazieSicilia, perché non tradisce mai. Grazie all’Italia bella, che resiste”, si legge sul blog dove è stata postata la foto. E Desirè Nica, una delle mamme presenti, ha parlato ai microfoni di Radio Capital: “Avevo visto questa bimba dell’età di mia figlia… Da quando sono diventata mamma, tutti i figli sono figli ...

