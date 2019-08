Torino | Mazzarri tra campo e mercato | “Se resta Nkolou?” | il tecnico risponde così

Torino - tifosi granata in protesta per il mercato : e intanto Nkoulou ha chiesto a Mazzarri di non giocare… : “Grazie presidente per questo mercato ‘stupefacente‘”. Recita questo il testo di uno striscione di protesta dei tifosi del Torino, esposto allo stadio Filadelfia a pochi minuti dal via della prima giornata di campionato, in cui i granata affronteranno il Sassuolo. Chiari i riferimenti ironici indirizzati a Cairo e alle operazioni in entrata del Toro, al momento limitate al solo ritorno di Bonifazi. A tal proposito, ...

VIDEO/ Torino Wolverhampton - 2-3 - : gol e highlights. Mazzarri : io ci credo ancora : VIDEO Torino Wolverhampton, risultato finale 2-3,: highlights e gol della partita d'andata dei play off di Europa league. Mazzarri ci crede ancora.

Torino - i convocati di Mazzarri per l’Europa League : c’è Izzo : Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Wolverhampton, gara di andata del play-off per l’accesso in Europa League. Sono 21 i calciatori chiamati. Portieri: Sirigu, Gemello, Rosati. Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, N’Koulou, Singo. Centrocampisti Baselli, Berenguer, Lukic, Meité, Rincon Attaccanti: ...

Torino - Mazzarri presenta la gara contro il Wolves : tutte le insidie per il match di Europa League : Il Torino si prepara per il nuovo turno di Europa League, di fronte un avversario sicuramente difficile come il Wolves, interessanti dichiarazioni della vigilia da parte dell’allenatore Walter Mazzarri. “Il Woverhampton non ha certo bisogno di presentazioni, visto che ha fermato il Manchester United, che e’ una delle prime squadre al mondo – avverte – Hanno fatto gli stessi nostri punti e ottenuto lo stesso ...

Shakhtyor Soligorsk-Torino - Mazzarri : “Sapevo non sarebbe stata semplice. Da migliorare la fase difensiva” : “Oggi avremmo voluto fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto. Ci siamo resi conto che l’avversario in realtà era molto più forte di quanto il risultato all’andata avesse fatto pensare. L’avevo fatto capire ai miei giocatori, che loro ci avrebbero creduto e avrebbero attaccato molto più del match dell’Olimpico“. Questo il commento del tecnico del Torino, Walter Mazzarri, al termine della sfida di ritorno del ...

LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : Mazzarri si affida ai big per difendere il vantaggio dell’andata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:40 Stasera per il Torino sarà importante non perdere la concentrazione contro lo Shakhtyor e difendere i cinque gol di vantaggio conquistati in casa. 18:35 Nonostante il risultato dell’andata Mazzarri ha deciso di non optare per il turnover, segno che il tecnico toscano non vuole lasciare nulla al caso. 18:30 All’andata i granata si sono imposti allo Stadio Olimpico Grande ...

LIVE Shakhtyor-Torino - Europa League 2019 in DIRETTA : turn-over per Mazzarri - aspettando il Wolverhampton : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori: SHAKHTYOR (4-2-3-1): Klimovich; Matveychik, Khadarkevich, Rybak, Antic; Selyava, Szöke; Kovalev, Ebong, Balanovich; Bakaj. TORINO (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincón, Meïté, Ansaldi; Zaza, Belotti. 17:55 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Shakhtyor-Torino, ritorno ...

LIVE Shakhtyor-Torino - Europa League 2019 in DIRETTA : turn-over per Mazzarri - aspettando il Wolverampton : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Programma sorteggio Europa League 2020 Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Shakhtyor-Torino, ritorno del penultimo turno preliminare dell’Europa League 2020. All’andata i Granata si sono imposti allo Stadio Olimpico Grande Torino con il rotondo punteggio di 5-0 ed ora possono gestire abbondantemente la partita odierna guardando ...

Torino - Mazzarri non si fida : “Non pensiamo alla gara d’andata” : “Domani non dobbiamo pensare alla gara di andata, proprio come è successo nel turno precedente contro il Debrecen. Se vogliamo migliorare e creare una buona mentalità dobbiamo provare a vincere su tutti i campi“. Nonostante un rassicurante 5-0 all’andata, il tecnico del Torino Walter Mazzarri non vuole assolutamente cali di concentrazione. “Il turnover di base non è necessario, si gioca una volta a settimana – ...

Convocati Torino - gli uomini scelti da Mazzarri per il match di Europa League : Il tecnico Walter Mazzarri ha selezionato 21 calciatori per la partita di domani sera contro lo Shakhtyor Soligorsk, match di ritorno del terzo turno preliminare di qualificazione alla Uefa Europa League. PORTIERI: GEMELLO, ROSATI, SIRIGU DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BONIFAZI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, NKOULOU, SINGO CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, RINCON ATTACCANTI: BELOTTI, MILLICO, RAUTI, ZAZAL'articolo ...

Tuttosport : Verdi è del Torino. A disposizione di Mazzarri già il 22 agosto : Secondo quanto scrive Tuttosport, l’accordo tra Napoli e Torino per Simone Verdi è chiuso. Occorre solo aspettare l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare questa settimana. I club si sono già messi d’accordo verbalmente. De Laurentiis ha solo chiesto tempo per aspettare di chiudere l’operazione Lozano o quella James. “Ormai è questione di qualche giorno, forse addirittura poche ore, ma l’operazione è stata ...

Torino - Mazzarri non si fida nonostante il 5-0 : “non si può mai scherzare…” : “Non si puo’ mai scherzare perche’ nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il 5-0 ci da’ un po’ piu’ di tranquillita'”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Shakhtyor Soligorsk, tutto facile per i granata e qualificazione ipotecata. “Guai a fare brutte figure in Bielorussia, siamo ancora in fase di preparazione, diversi ragazzi sono calati nel secondo ...

DIRETTA Torino SHAKHTYOR SOLIGORSK/ Streaming video : parla Mazzarri : DIRETTA TORINO SHAKHTYOR SOLIGORSK in Streaming video e tv, risultato live della sfida d'andata del terzo turno preliminare di Europa League.

Preliminari di Europa League. Torino - ostacolo bielorusso. Mazzarri : "Punto su Zaza" : Il Torino di Mazzari è atteso stasera allo stadio Olimpico Grande Torino contro i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk per l' andata del terzo turno preliminare di Europa League (diretta alle 21, esclusiva Sky Sport). Una squadra sulla carta modesta che a maggior ragione non deve essere presa sotto