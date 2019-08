Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) The. Così lo chiamavano, e a ragione. I, Leon van Biljon li amava davvero. Tanto da averne presi tre quando erano cuccioli e da averli allevati. Rambo, Katryn e Nakita erano le star del Mahala ViewLodge, vicino a Pretoria, in Sudafrica. Molti i turisti e gli appassionati che soggiornavano al lodge proprio per vedere le splendide bestie, con le quali Leon aveva un rapporto speciale. Per questo risulta difficile capire come mai uno dei tre, martedì 20 agosto, abbia improvvisamente attaccato Leon. L’attacco è stato violentissimo e i soccorritori nonriusciti a salvare l’uomo. E i tre, tutti e tre, malgrado solo uno di loro avesse sferrato l’attacco mortale,stati ammazzati a colpi di arma da fuoco dai collaboratori di Leon. Nessun lieto fine per questa storia che sul sito del Mahala ViewLodge sembrava avere i contorni di ...

Cascavel47 : The Lion King, l’uomo che allevava i leoni ucciso da uno dei suoi animali (che poi sono stati tutti giustiziati)… - FQMagazineit : The Lion King, l’uomo che allevava i leoni ucciso da uno dei suoi animali (che poi sono stati tutti giustiziati) - TutteLeNotizie : The Lion King, l’uomo che allevava i leoni ucciso da uno dei suoi animali (che poi sono… -