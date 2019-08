Terremoto in Toscana | scossa di magnitudo 2 9 a Montelupo Fiorentino

Terremoto a Montelupo Fiorentino - scossa di magnitudo 2.9 in Toscana : L'evento sismico è stato localizzato dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro nei pressi del comune di Montelupo Fiorentino, nella città metropolitana di Firenze, alle ore 15.23 di domenica. L'ipocentro del fenomeno tellurico individuato ad una profondità di circa dieci chilometri.Continua a leggere

Toscana : lieve scossa di Terremoto avvertita tra Empoli e Firenze [dati INGV] : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nel cuore della Toscana, precisamente nel fiorentino, oggi 25 agosto 2019 alle 15.23. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto in Toscana - scossa avvertita a Firenze oggi pomeriggio [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Toscana. Non ci sono ancora dati ufficiali in merito alla magnitudo, ma la popolazione ha avvertito nettamente il sisma, soprattutto a Firenze e nei comuni limitrofi. Seguono aggiornamenti live. L'articolo Terremoto in Toscana, scossa avvertita a Firenze oggi pomeriggio [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di Terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : nuove scosse nella notte - paura da Firenze a Rimini : E’ un vero e proprio sciame sismico quello che sta interessando l’Appennino romagnolo e toscano, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Da ore, numerose scosse di Terremoto stanno colpendo l’area di Corniolo, Biserno e Isola, nei pressi della diga di Ridracoli. Il primo Terremoto, di magnituto 3.7, s’era verificato alle 18:52 di ieri pomeriggio. Sono seguite numerose scosse di magnitudo minore, ma ...

Terremoto in Toscana - due scosse molto superficiali in Val di Cecina : avvertite dalla popolazione [MAPPE e DATI] : Altre due scosse di Terremoto hanno colpito la Toscana centrale, nel cuore della Regione, nel primo pomeriggio di oggi dopo la scossa di magnitudo 3.9 che alle 13:17 con epicentro a Borgo Val di Taro che è stata avvertita su gran parte del Centro/Nord, da Genova a Parma fino a Pisa. Nelle zone più vicine all’epicentro ha avuto un risentimento sismico del 4° grado Mercalli, sull’Appennino tra Toscana ed Emilia, nella zona del passo ...

Scossa di magnitudo 3 - 9 al nord Italia : Terremoto avvertito in Emilia - Liguria e Toscana : Pochi minuti fa, precisamente alle 13:17, una Scossa di magnitudo 3.9 della scala Richter ha interessato il nord Italia. Secondo i primi dati forniti dall'Ingv in tempo reale l'epicentro del terremoto sarebbe stato individuato circa 5 chilometri a sudest del piccolo comune Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, sull'Appennino Emiliano. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale, questo soprattutto per via dell'ipocentro, ...

Scossa di Terremoto al Nord Italia : paura fra Emilia - Liguria - Nord Toscana : Una Scossa di terremoto di moderata intensità si è verificata alle ore 13.17 di oggi al Centro-Nord Italia.? Dalle prime rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.9 sulla scala...

Toscana : avvertita una lieve scossa di Terremoto (Colle di Val d'Elsa - Poggibonsi) : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata oggi 9 luglio 2019, esattamente alle 22.42, sulla Toscana centrale in provincia di Siena. Stando ai dati giunti dall'INGV si è trattato...

Toscana : sequenza di scosse di Terremoto su Colle di Val d'Elsa (Siena) : Diverse scosse di terremoto, di cui una di moderata entità, sono state registrate oggi 29 giugno 2019, precisamente in nottata, nel cuore della Toscana in provincia di Siena. Si è trattato di tre...

Sciame sismico in Toscana : numerose scosse di Terremoto in provincia di Siena [DATI e MAPPE] : numerose scosse di terremoto sono state registrate in provincia di Siena, nelle scorse ore, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: a due eventi maggiori è seguito uno Sciame sismico. La rete sismica dell’INGV ha registrato alle ore 00:40 una scossa di terremoto magnitudo 2.6 a 6 km di profondità nel territorio del comune di Colle Val d’Elsa, nella provincia di Siena, e a ridosso del territorio metropolitano ...