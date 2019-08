Terremoto in Sicilia | lieve scossa in provincia di Messina | l' epicentro nell' entroterra

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro alle pendici dell'Etna [DATI INGV] : Una lieve Scossa di terremoto si è verificata in Sicilia nei pressi dell'Etna oggi alle ore 13.44. Secondo le stime dell'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato di...

Trema la Sicilia - Terremoto questa notte a largo della costa tirrenica : Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.5 è stata registrata alle ore 23:35 di questa notte in Sicilia, l’epicentro è stato localizzato al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose. Un altro terremoto si è ...

Terremoto in Sicilia - scossa molto profonda alle isole Eolie nella notte : Tetide continua a sprofondare : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 ha colpito le isole Eolie alle 23:35 della notte. La scossa s’è verificata a metà strada tra Salina e Filicudi, nel cuore dell’arcipelago eoliano, ma non è stata avvertita dalla popolazione in quanto s’è verificata a grande profondità, con un ipocentro misurato a ben 291.4km di profondità. Questi terremoti così profondi sono molto frequenti nel basso Tirreno per il movimento ...

Terremoto - trema la Sicilia : avvertite tre scosse : Sono tre le scosse di Terremoto che sono state registrate questa notte in Sicilia. La più forte, di magnitudo 3.2, è stata individuata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a mare, nel tratto che si trova tra Lampedusa e Linosa. La scossa sismica è avvenuta alle 5:35 con un ipocentro di 6 km. Un altro Terremoto si è registrato dopo le 5 nel Tirreno Meridionale, di magnitudo 2.3 a una profondità di 8 km. La terza scossa, di ...

Terremoto tra Lampedusa e Linosa - scossa di magnitudo 3.2 sveglia la Sicilia : Una scossa di magnitudo 3.2 si è verificata alle 05:35 di oggi, venerdì 9 agosto, tra Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento, ad una profondità di 6 chilometri, svegliando parte della Sicilia. Avvertita dalla popolazione, tra cui numerosi turisti, non si hanno tuttavia notizie di danni a cose o persone.Continua a leggere

Terremoto in Sicilia. Panico dopo la scossa : gente per strada : Grande paura pochi minuti fa in tutta la Sicilia. Una scossa di Terremoto della magnitudo 3.6 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Caltabellotta, in provincia di Agrigento. Il tutto è avvenuto poco fa, precisamente alle ore 12.16 di oggi. Subito nota la posizione dell’epicentro, collocabile a 6 km dal centro abitato, ad una profondità di 10 chilometri. La forza è stata molto grande così come la paura. Il ...

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita nell'agrigentino (Sciacca - Ribera - Caltabellotta) : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 5 agosto 2019, esattamente alle 12.16, sulla Sicilia sud-occidentale nell'agrigentino. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto a Caltabellotta - scossa di magnitudo 3.6 in Sicilia : paura per residenti e turisti : scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 a Caltabellotta, in provincia di Agrigento: il sisma è stato segnalato dall'Ingv alle 10:16 di oggi ad una profondità di 10 chilometri. Panico tra popolazione e turisti ma non ci sarebbero al momento danni a cose o persone.Continua a leggere

Sciame sismico in Sicilia - 9 scosse di Terremoto a Menfi : Sciame sismico in Sicilia. Nove scosse di terremoto a Menfi in provincia di Agrigento. Le nove scosse di terremoto sono state registrate da Ingv

Terremoto in Sicilia - si intensifica lo sciame sismico tra Sciacca e Menfi : nuove scosse - cresce la paura [MAPPE e DATI] : Si intensifica lo sciame sismico che da giorni sta interessando la Sicilia sud/occidentale, in provincia di Agrigento, con decine di scosse tra Sciacca e Menfi. Stamattina alle 11:41 una scossa di magnitudo 2.8 a 9.5km di profondità è stata distintamente avvertita dalla popolazione e dai numerosi turisti presenti nell’area, seguita da un’altra scossa di magnitudo 2.2 a 8.8km di profondità alle 11:57. Nei giorni scorsi, già numerose ...

Scosse di Terremoto in Sicilia : sciame sismico a Menfi - 8 scosse in 12 ore [DATI e MAPPE] : scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto Geofisico di Vulcanologia con epicentro a Menfi (Agrigento), tra ieri sera e questa mattina, a pochi km dal centro abitato. Lo sciame sismico (magnitudo tra 1.4 e 2.4) è stato avvertito anche a Sciacca. Diverse persone sono uscite in strada. La Protezione civile di Menfi è stata allertata. Non si registrano danni a persone o cose. Data e ...

Sicilia : serie di scosse di Terremoto avvertite tra Menfi e Sciacca : Una nuova scossa di terremoto è stata registrata e avvertita oggi, 18 luglio 2019, sulla Sicilia sud-occidentale e precisamente nell'agrigentino. Proprio in quest'area si stanno verificando una...

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita all'alba tra Catania e Siracusa - dati INGV : Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata avvertita oggi 8 luglio 2019, precisamente attorno alle 06.38, sulla Sicilia orientale. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il sisma...

Terremoto in Sicilia : scossa all'alba - paura tra la popolazione : Terremoto in Sicilia, paura tra la popolazione. Una scossa di magnitudo 2,9 si è verificato domenica all'alba in Sicilia alle ore 5,27 con epicentro a due chilometri da Randazzo, nel...