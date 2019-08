Svizzera | aereo da turismo si schianta sul passo del Sempione Polizia elvetica | “Tre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Un piccolosi e’to in mattinata, poco prima delle 10.30, suldel, nei pressi dell’ospizio, al confine tra l’Ossola e la. Ne hanno dato notizia i media elvetici, citando fonti dellavallesana. Un quotidiano on line svizzero tedesco pubblica alcune immagini, rilanciate da Ticinonews.it scattate da un lettore che mostrano una colonna di fumo alzarsi in cielo. Secondo quanto raccontato dal testimone, che stava facendo un’escursione con la sua famiglia nella zona, si sono sentite due forti esplosioni. I vigili del fuoco sono attualmente sul posto per spegnere le fiamme, coadiuvati da un elicottero di Air Zermatt. A bordo c’erano tre persone. Secondo lasono tutte morte. Fra loro anche un bambino. L'articolodasisuldel: “Tre morti, ...

