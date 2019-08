Sul cielo della Sicilia passa la Stazione Spaziale Internazionale VIDEO

Astronomia : l’occhio submillimetrico dell’ESO Sul cielo : L’antenna di 12 metri dell’Atacama Pathfinder Experiment (APEX) ritaglia una figura solitaria in questa immagine aerea dell’altopiano di Chajnantor nel nord del Cile, pubblicata dall’ESO. La neve visibile sullo sfondo è dovuta alle temperature rigide che si trovano ad un’altitudine di oltre 5000 metri sopra il livello del mare. Questo telescopio si trova nell’arido e secco deserto di Atacama, che registra una ...

Meteoriti in cielo - spettacolo e paura : ?ma non ci cadranno Sulla testa : Il cielo si illumina a giorno per un attimo, passa una palla di fuoco di colore che può andare dal bianco o il verde, a

Tornado dell’Aeronautica Militare scortano aereo C130 Sul cielo di Milano : Il passaggio di un aereo C130 scortato da due Tornado sui cieli di Milano ha creato curiosità e un po’ di allarme questa mattina nel capoluogo lombardo: si è trattato di un’esercitazione dell’Aeronautica Militare. Lo spazio aereo in zona era libero e consentiva le operazioni, in quanto, come noto, lo scalo di Linate è chiuso per 3 mesi per il rifacimento della pista e l’ammodernamento dello scalo. L’attività ...

Aria di crisi in Un Passo dal Cielo 5? Le prime anticipazioni Sulle coppie che scoppiano : Ci sarà Aria di crisi all'inizio di Un Passo dal Cielo 5. Se la fine della quarta stagione faceva presagire un inizio romantico per alcuni dei protagonisti, nel nuovo ciclo di episodi, le cose saranno ben diverse. Secondo le prime anticipazioni, fornite dal settimanale DiPiù TV, il rapporto appena sbocciato tra Emma e Francesco è già al capolinea. Il neo comandante della Forestale era pronto a gettarsi il passato alle spalle, ma a quanto pare ...

Un passo dal cielo 5 - Rocío Muñoz Morales e Eva : gravidanza Sul set : Un passo dal cielo 5: Rocío Muñoz Morales e la gravidanza durante le riprese Un passo dal cielo 5 torna a settembre, precisamente il 15. Scopriremo finalmente come sono andate le cose tra Francesco ed Emma ed tra il Commissario Nappi ed Eva. Proprio l’attrice spagnola che interpreta il ruolo della fidanzata di Nappi, Rocío […] L'articolo Un passo dal cielo 5, Rocío Muñoz Morales e Eva: gravidanza sul set proviene da Gossip e Tv.

Elisa Isoardi - la notizia è già Sulla bocca di tutti. E i fan sono al settimo cielo : In attesa di rivederla al timone de La prova del cuoco, i fan di Elisa Isoardi possono avere aggiornamenti tramite il suo profilo Instagram, dove la conduttrice è molto attiva in questi giorni d’estate. Non certo immune alle critiche, però. Solo qualche tempo fa era finita nel mirino degli hater dopo aver pubblicato una sua foto al mare in costume da bagno ma tutti avevano notato solo i chili in più presi in questi mesi. Così, in una lunga ...

Asteroide esplode Sul Canada - illumina il cielo come la Luna piena [VIDEO] : Un Asteroide è esploso sul Canada, a 29 km di altezza, generando un bagliore brillante come la Luna piena e disseminando di meteoriti la campagna vicino Bancroft, Ontario. Quando ha effettuato l’ingresso in atmosfera, l’oggetto aveva il diametro di 30 cm e viaggiava alla velocità di 72mila km/h. L’evento è stato catturato da una serie di telecamere dell’Università dell’Ontario Occidentale. La NASA ha reso noto che ...

Piemonte - 10 indagati per falso e peculato Sul nuovo grattacielo della Regione : “Sottratti oltre 15 milioni di euro” : Sono accusati di aver falsificato i registri della contabilità, sottraendo oltre 15 milioni di euro dalle casse della Regione Piemonte per materiale mai entrato nel cantiere del grattacielo che a Torino accoglierà i nuovi uffici regionali. Si tratta di 2 funzionari e 2 ex funzionari della Regione Piemonte e di 6 amministratori di società ritenuti a vario titolo responsabili, di abuso d’ufficio, inadempienza contrattuale, peculato e falso, a cui ...

Piemonte - 10 indagati per falso e peculato Sul nuovo grattacielo della Regione : sottratti oltre 15 milioni di euro : Dieci persone sono accusate di aver falsificato i registri della contabilità, sottraendo oltre 15 milioni di euro dalle casse della Regione Piemonte per materiale mai entrato nel cantiere del grattacielo che a Torino accoglierà i nuovi uffici regionali. Si tratta di funzionari ed ex funzionari regionali e amministratori di società, ritenuti a vario titolo responsabili, di abuso d’ufficio, inadempienza contrattuale, peculato e falso, a cui i ...

Ascolti TV | Domenica 21 luglio 2019. Il Viaggio di Fanny 11.3% - Un Passo dal Cielo 11.1%. Il Supplente Sul Nove si ferma all’1.6% : Un Passo dal Cielo 4 - Pilar Fogliati e Daniele Lotti Su Rai1 Un Passo dal Cielo 4 ha conquistato 1.624.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Canale 5 Il Viaggio di Fanny ha raccolto davanti al video 1.835.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.285.000 spettatori (8.2%). Su Italia 1 Poliziotto ancora in prova ha intrattenuto 921.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Cate ...

Il cielo si è oscurato Sul Sud America : lo spettacolo dell’eclissi solare totale [FOTO] : Milioni di persone sono rimaste a bocca aperta quando la luna ha bloccato la vista del sole in Cile e Argentina, dando origine ad una spettacolare eclissi solare totale che ha catturato l’attenzione del mondo. L’eclissi è stata visibile solo sul Pacifico meridionale e sul Sud America, ma le persone di tutto il mondo hanno potuto seguirla attraverso varie dirette streaming, tra le quali anche quella della NASA. “Ho viaggiato dal Regno Unito e ...