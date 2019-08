Si ribalta trenino in parco divertimenti Movieland | sette feriti

Canevaworld - trenino monorotaia si ribalta all’interno dell’area Movieland : 7 feriti : Un trenino monorotaia si è ribalta to all’interno di Movieland , area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld , a Lazise (Verona). Il mezzo permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall’alto. Sette persone sono rimaste ferite, nessuna è in gravi condizioni, e sono state soccorse dai sanitari del 118 accorsi con l’elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre feriti sono stati trasportati a ...

