Si ribalta trenino del lunapark | almeno sette feriti a Verona

(Di domenica 25 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Unmonorotaia all'interno del parco giochi Canevaworld disi èto cadendo da un'altezza di tre metri. Tra ianche due bambinipersone, tra le quali due bambini, sono rimaste ferite a seguito delmento di unnel parco divertimenti Canevaworld, a Lazise (). Una tragedia sfiorata. Oggi pomeriggio, attorno alle ore 17.00, l'attrazione Back to the backstage, unmonorotaia nell'area Movieland delvicino al Lago di Garda, è precipitato rovinosamente da un'altezza di 3 metri. Nel rovesciamento, alcune persone sono rimaste ferite ma, per fortuna, nessuna sarebbe in condizioni gravi. Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni della vicenda, una delle carrozze si sarebbe staccata dalle altre per poirsi e svuotarsi dei passeggeri che vi erano a bordo. Il tutto in un tempo ...

