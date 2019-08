Se Insigne fosse sempre quello di Firenze | sarebbe il miglior acquisto del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Niente eccessi. Né di entusiasmo per i quattro goal fatti. Né di critica per i tre goal subiti. L’importante è aver iniziato il campionato vincendo. Certamente dalla partita diemergono alcune evidenti considerazioni. La prima è che seper lucidità ed efficaciavisto aper ililpossibile. Cambi di gioco sontuosi. Ritorni in copertura efficienti. Presenza di precisione chirurgica in zona goal quando occorre. E, vivaddio, niente sequela di tiri a giro. Con esecuzione stanca e ripetitiva. Con monotonia quasi impiegatizia. Ma uno shoot secco dal limite dell’area. Dritto per dritto. Che costringe il portiere viola ad una prodezza. Lorenzo a lungo sull’uscio di casa merita, dopo tante critiche, un moto di ammirazione. Speriamo continui così. Ottimo anche Mertens. Cui va il grande merito di aver ...

