Scuola | “Bussetti nomina capo dell’Ufficio ligure una persona a lui vicina” Lei

(Di domenica 25 agosto 2019) Mondo dellain agitazione per alcune nomine last minute del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. La testata specializzata Tecnica dellaha dato conto sabato del fatto che il leghista “in piena “zona Cesarini” si è ricordato di fare delle importantissime nomine apicali”. E “tra i nomi che hanno ricevuto il premio di una gratificante promozione a Direttore Generale” dell’ufficio scolastico della Liguria “ci sarebbe anche quello della Dott.ssa Luciana Volta,molto vicina al Ministro”. La notizia è confermata da Repubblica, a cui la diretta interessata, rispetto ai legami con Bussetti, fa sapere: “Io non credo di dover rispondere in alcun modo della mia vita privata. E credo che in merito siano state diffuse notizie intempestive”. Volta – avvocata, vice direttricescolastico regionale della ...

