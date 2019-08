Schalke | che cattivo gusto! L’arbitro nega due rigori | il club risponde così… FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Un tweet nato come uno scherzo, una goliardia, rivelatosi digusto. Lo04 ha perso in casa contro il Bayern Monaco per 0-3, nella seconda giornata della Bundesliga. Mattatore della partita Robert Lewandowski, autore di una tripletta. Ildi Gelsenkirchen però non ci sta e recrimina per la mancata concessione di due calci di rigore sul punteggio di 0-2. In particolare, losi è infuriato per due falli di mano dei bavaresi, che con le nuove regole sarebbero stati da sanzionare e punire con il penalty, un po’ come successo ieri sera a Zielinski in Fiorentina-Napoli. Le due conclusioni, prima un colpo di testa di Burgstaller su calcio d’angolo (respinta di Pavard col braccio), poi una punizione di Caligiuri (bloccata di mano da Perisic) erano dirette nello specchio della porta e i due calciatori del Bayern hanno aumentato il volume del loro ...

davegattopardo : RT @shockthegalgo: Apro Twitter: Condò e altri maestri della retorica, oltre ai capiscer caricati, che si segano su Pukki Nome che sento d… - mpighin : RT @cmdotcom: #Schalke, che autogol social! Due rigori negati, 'cancellate' le braccia dei calciatori del #Bayern - cmdotcom : #Schalke, che autogol social! Due rigori negati, 'cancellate' le braccia dei calciatori del #Bayern… -