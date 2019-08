Russia | la prima centrale atomica galleggiante | per gli ecologisti è la nuova ‘Chernobyl’

Evra svela un retroscena su Allegri : “prima della partita contro il BoRussia Dortmund…” : Evra ha interrotto ufficialmente la carriera da calciatore, è stato protagonista con diverse squadre ed adesso sta pensando al futuro con l’ipotesi di poter diventare anche allenatore. Il francese si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata. Avevo iniziato nel 2013 il corso per la licenza Uefa B di allenatore, ora lo voglio finire per poi passare ...

Lega-Russia - Pd annuncia mozione di sfiducia a Salvini. Renzi : “Bisognava presentarla prima. Ecco cosa avrei detto al Senato al governo” : Diciannove minuti e spiccioli, molto di più del tempo che avrebbe avuto a disposizione nell’aula di Palazzo Madama dopo l’informativa di Giuseppe Conte, per il suo “contro-intervento” nel giorno in cui la segreteria del Pd gli ha preferito Dario Parrini e ha dato il via libera alla mozione di sfiducia contro Matteo Salvini sul caso Lega-Russia, un atto che lui avrebbe voluto presentare già da tempo. Così, anche se ...

Russiagate Lega - 'cena segreta' tra Salvini e Savoini a Mosca il giorno prima del Metropol : Da diversi giorni si sta parlando molto del Russiagate italiano, ovvero sia dei presunti finanziamenti russi alla Lega Nord. Lo scandalo è nato a seguito di un'inchiesta della nota testata statunitense 'Buzzfeed News' che ha reso pubblico un 'audio segreto' della conversazione tra personalità russe e italiane avvenuta all'Hotel Metropol di Mosca. Entrando nei dettagli, l'uomo al centro delle polemiche è l'ex portavoce di Salvini nonché fondatore ...

Russiagate - Matteo Salvini a cena con Gianluca Savoini la sera prima dell’incontro al Metropol : A riportarlo è un articolo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere: la sera prima del famoso incontro con i funzionari russi, Gianluca Savoini avrebbe partecipato ad una cena con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e altre sei persone. Ore prima, il vicepresidente del Consiglio sarebbe andato ad un incontro coperto dalla "massima riservatezza".Continua a leggere

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Russia prima nelle qualifiche del team tecnico. Italia quinta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.58: Spagna vicina all’Italia ma l’89.4561 non è sufficiente per scavalcare le azzurre. Dunque le rappresentanti del Bel Paese chiuderanno salvo sorprese clamorose in quinta posizione queste qualifiche del team tecnico 5.52: La Francia conclude i preliminari della routine tecnica della prova a squadre con lo score di 85.5793 in settima posizione. Ora è il momento della spagnola, ...

Turchia sfida gli Usa e riceve la prima consegna di missili S-400 dalla Russia : La Turchia ha ricevuto la prima consegna di sistemi di difesa missilistica S-400 dalla Russia, alimentando le "preoccupazioni" della Nato e rischiando di acuire le tensioni con gli Usa, che hanno ripetutamente messo in guardia Ankara contro l'acquisto dei missili. Le apparecchiature sono arrivate a una base dell'aeronautica nei pressi della capitale turca dopo che Washington nei giorni scorsi ha detto che ci sarebbero state conseguenze "negative ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 11 luglio. Ferrero bene nell’Heptathlon. Polonia-Russia è la prima semifinale nel volley maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 16.33 volley – risultati finali. Torneo 9./16.: Brasile-Cile 3-1 (23-25, 25-19, 25-22, 25-19). Finale 5. posto femminile: Germania-Brasile 3-1 (25-20, 20-25, 25-21, 25-9). Finale 13mo posto: Ucraina-Cina 0-3 (22-25, 22-25, 18-25) 16.30 ATLETICA – Inizia la gara di getto del peso dell’Heptathlon 16.15 ARCO – L’Italia batte ...

Salvini : “Fondi da Russia? Mai preso un rublo - pronto a querelare”. Il Pd : “Prima i russi? Riferisca subito in Parlamento” : “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: mai preso un rublo, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla Russia”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : Italia-Australia 9-7. Azzurre a punteggio pieno - sfida con la Russia per il primato : Qinrta giornata di gare per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi l’Italia vince con l’Australia, battuta per 9-7, ed aggancia la Russia contro cui domani si giocherà il primato nello scontro diretto, con l’obbligo di vincere per le Azzurre. Stesso discorso nell’altro raggruppamento per Canada ed Ungheria. TABELLINO Italia-Australia 9-7 Italia: Sparano, Ioannou 2, Gottardo, Cuzzupè, Ranalli ...

Pallanuoto femminile - Universiadi 2019 : buona la prima dell’Italia - vince anche la Russia : Terza giornata di gare anche per il torneo di Pallanuoto femminile alle Universiadi estive 2019: oggi in acqua soltanto il Girone B, che vede le affermazioni dell’Italia sugli USA e della Russia sulla Cina, mentre riposa l’Australia. Russe in testa a punteggio pieno. Domani in acqua entrambi i gironi, l’Italia affronterà la Cina. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamento riposa Girone B Russia-Cina 17-12 USA-Italia 6-8 Riposa: ...

Prima di tornare in Russia - Putin incontra Berlusconi a Fiumicino : Un amico è per sempre. Vladimir Putin non lascia l’Italia senza salutare Silvio Berlusconi. L’appuntamento è alle 21, all’ora di cena, all’aeroporto di Fiumicino. Forse ci sarà spazio per un piccolo brindisi in onore della pluriennale amicizia. E anche per sgranocchiare uno snack Prima del ritorno in Russia.Di certo sarà qualcosa di più di una stretta di mano, un colloquio che con molta ...

