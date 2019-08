Roma-Genoa | Fonseca spiega i motivi del pareggio | Andreazzoli parla di mercato

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) “Nel primo tempo la squadra ha dominato, ma il problema e’ stato trovare l’equilibrio. Quando una squadra incassa tre gol e’ difficile vincere”. Sono le dichiarazioni di Pauloal termine di3-3. “Abbiamo iniziato molto bene, soprattutto nei primi 15 minuti. Il problema non e’ stato in attacco ma nella fase difensiva – hato il tecnico portoghese ai microfoni di Dazn – Ora dobbiamo analizzare la prestazione cercando di migliorare quando non siamo in possesso palla, perche’ davanti abbiamo creato molte occasioni. Cerchiamo di preparare il derby nel migliore dei modi”. “Cosa mi aspetto da questa ultima settimana di? Ben vengano nuovi acquisti che la societa’ vuole fare per alzare la qualita’. Ma l’importante e’ non intasare la rosa”. Lo ha dichiarato ...

