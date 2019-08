Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Forse non è «la più pazza del mondo» (superata da certi pasticci passati in centro-America), ma di sicuro è la più spassosa. Ispiratrice di battute più di Sanremo, soggetto di meme più di Game of Thrones e aguzzatrice d’ingegno più della necessità, la crisi di Governo ci ha ricordato due bisogni tanto umano quanto primordiali: uno,per non piangere. Due, “vendicarci” di quelli là. Perché è in quei pochi giorni in cui li vediamo senza potere, che scopriamo ancora di più le debolezze degli uomini di potere: quando sono ansiosi per le consultazioni, indecisi sui corteggiamenti, insicuri sul loro futuro, rancorosi per un tradimento o amorevoli per una possibile alleanza. Ed è allora che ci sentiamo più ispirati del solito a farci beffa di loro. L’ultima “genialata” è il Generatore automatico di governi: prosecuzione di generatori di varia natura (dalle casate di Harry Potter alle ...

Cascavel47 : Roberto Il Baffo al Ministero dello Sviluppo economico? L’inarrestabile voglia di ridere (per non piangere) sulla c… - VanityBrain : Renato del GF Ungherese Affari Esteri e Cooperazione Internazionale Gianluca Vacchi Interno Rocco Siffredi Giustizi… - AndrewJLowry : Nice - Drinking a Birra Moretti L'Autentica by @Baffo_Moretti @ Mastro Roberto — -