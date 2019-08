Risultati Serie B live | in campo Perugia-Chievo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019)– Anche il campionato cadetto ha aperto i battenti. Un giorno prima rispetto allaA, però, con il consueto anticipo del venerdì. E’ stata Pisa-Benevento la partita che ha aperto il turno, un match che ha regalato pochi sussulti, 0-0 il risultato finale, punteggio nel complesso giusto per quanto visto in. Avvio non entusiasmante dunque per la squadra di Inzaghi che è una candidata alla promozione, buon punto per il Pisa che deve lottare per la salvezza. Gran parte delle sfide sono al sabato, pareggio nel derby tra Crotone e Cosenza, Salernitana ok contro il Pescara grazie alle reti di Giannetti e la doppietta di Jallow. Nella serata di sabato vincono Ascoli, Entella, Spezia e Cremonese. Nel primo dei posticipi della domenica vince l’Empoli. Sfida conclusiva il lunedì sera. Ecco il programma completo. Probabili formazioni ...

zazoomnews : LIVE Serie A risultati prima giornata in DIRETTA: equilibrio su tutti i campi! Il Cagliari sfiora il vantaggio con… - albertoconve : @ItaliaRai Scusate, ma perche avete tolto l avviso di quando veniva segnato un gol durante una delle partite non t… - FcInterNewsit : LIVE SERIE A - Sei partire in corso: i risultati in tempo reale -