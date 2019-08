Riparte la scuola | tutte le novità e il calendario regione per regione

Scuolabus accompagna bambina a casa - lo zaino rimane impigliato nelle porte - conducente non se ne accorge - Riparte e trascina la bambina : Il conducente di uno Scuolabus ha accompagnata come ogni giorno a casa i bambini dopo scuola però dopo aver lascito una bambina nel solito tragitto è ripartito non accorgendosi che lo zaino della piccola che lei aveva sulle spalle era rimasto impigliato nelle porte. La bambina è stata trascinata per qualche metro e per fortuna lo zaino che si è messo tra il suo corpo e l’asfalto l’ha protetta. Ad un certo punto un automobilista che si è ...