Renzi | lo studente e il videoselfie alla scuola di politica | “Ma i 49 milioni?” E l’ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Al termine della“Meritare l’Italia” organizzata in provincia di Lucca, Matteosi è fermato con i partecipanti, circa 250 giovani, per i classici selfie di rito. Tra questi anche loRoberto Luca Saldi che, registrando un video, gli ha chiesto ironico: “Ma i 49 milioni?”. Proprio come avevano fatto alcuni mesi fa i contestatori di Salvini, tendendogli una trappola. “Hai sbagliato Matteo” ha risposto divertito l’ex premier video Roberto Luca Saldi/Twitter L'articolo, loe ildi: “Ma i 49 milioni?”. E l’ex premier risponde con una battuta: “Hai sbagliato Matteo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

