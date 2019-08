Regeni | Conte incontra Al Sisi al G7 | “Cambia il governo | non la nostra voglia di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Cambia ilma “non verrà meno la determinazione” dell’Italia di far emergere la verità sulla morte di Giulio, il giovane ricercatore triestino ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 al Cairo. A margine del G7 in corso a Biarritz, il premier uscente Giuseppehato il presidente Abdel Fattah al, al quale ha ribadito la continuità degli sforzi italiani oltre gli imminenti cambiamenti nell’esecutivo, qualsiasi essi siano. Secondo quanto trapelato da fonti egiziane, Alavrebbe assicurato al’impegno dell’Egitto “a continuare gli sforzi per scoprire le circostanze” dell’omicidio “e portare i responsabili davanti alla giustizia”. Solo il 27 aprile scorso,aveva bacchettato il presidente egiziano, esprimendo la sua “insoddisfazione” perché “a distanza di tempo ...

