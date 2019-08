Rally Germania | secondo giorno con l’incubo forature

Rally Germania 2019 : Ott Tanak trionfa e vola in classifica generale - Neuville e Ogier attardati : Ott Tanak ha vinto il Rally di Germania 2019 e ha allungato in testa alla classifica del Mondiale, l’estone ora ha infatti 39 punti di vantaggio sul belga Thierry Neuville che si è dovuto accontentare della quinta posizione in terra teutonica e di 42 lunghezze nei confronti del francese Sebastien Ogier, incapace di andare oltre l’ottava piazza. Tanak si è imposto con 20.8 secondi di margine sul britannico Meeke e 36.0 sul finlandese ...

Rally Germania 2019 : Ott Tanak prende il largo e ipoteca il successo - sprofonda Neuville : Il Rally di Germania 2019 sta evidenziando il grande passo avanti dell’estone Ott Tanak che, cresciuto come eccellente pilota da sterrato, anche sull’asfalto riesce ormai a mostrare tutte le sue qualità senza incappare in grossi errori. In questa lunga giornata si sono svolte sette speciali e il leader del Mondiale WRC sta costruendo mattone dopo mattone un fortino di punti che potrebbero interrompere l’egemonia del francese ...

Rally Germania : la C3 WRC sul podio virtuale al termine del primo giorno : Sébastien Ogier e Julien Ingrassia, molto agguerriti sulla loro C3 WRC, hanno concluso la prima giornata del Rally di Germania al terzo posto, a 22’’1 dal primo. Esapekka Lappi e Janne Ferm invece, meno a loro agio su questa superficie molto particolare, hanno avuto qualche difficoltà con la vettura e hanno purtroppo visto rallentare la […] L'articolo Rally Germania: la C3 WRC sul podio virtuale al termine del primo giorno sembra essere ...

Rally Germania 2019 : Ott Tanak in testa ma Neuville non molla - Ogier 3° con 22? da recuperare : Bellissimo duello per la vittoria e grande spettacolo nel venerdì del Rally di Germania 2019, decima prova stagionale del Mondiale WRC. Ott Tanak ha chiuso la seconda giornata della manifestazione al comando della classifica con un margine risicato di 2″8 di vantaggio nei confronti di Thierry Neuville, mentre il resto della concorrenza (incluso il campione iridato in carica Ogier) paga già più di 20″ di ritardo rispetto alla ...

Rally Germania 2019 : subito Ott Tanak avanti dopo il primo stage - da domani si fa sul serio : Con la prima prova speciale ha preso ufficialmente il via il 37esimo ADAC Rally di Germania, decimo appuntamento del Mondiale 2019 e quintultima prova di un calendario che ci sta regalando una lotta serratissima verso il titolo. Sull’asfalto attorno a Nohfelden nella regione del Saarland troviamo subito davanti a tutti il leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che inizia la sua caccia al tris di vittorie ...

Le C3 WRC pronte alla sfida del Rally di Germania : Il Rally di Germania, decima prova del calendario WRC che segna il ritorno sull’asfalto, vedrà gli equipaggi di Citroën Total World Rally Team, composti da Sébastien Ogier-Julien Ingrassia e Esapekka Lappi-Janne Ferm, misurarsi in una prova dai molteplici aspetti. Con un podio all’attivo nella loro primissima partecipazione in questa tappa del WRC, terzi nel 2010 […] L'articolo Le C3 WRC pronte alla sfida del Rally di Germania sembra ...

Rally Germania 2019 : Ott Tanak vuole vincere ancora per allungare su Ogier e Neuville nel Mondiale : Dopo tre settimane di pausa il Mondiale WRC 2019 torna protagonista con la decima tappa stagionale, il Rally di Germania. La corsa tedesca si disputerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto con partenza nel St. Wendeler Land ed arrivo a Dhrontal con il Power Stage conclusivo. Si tratta dell’ultimo appuntamento stagionale completamente su asfalto, dunque si profila una prova molto impegnativa per gli equipaggi dal punto di vista delle ...