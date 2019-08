Pubblico in Italia | privato in Svizzera | Paese che vai | debito che trovi

Can Yaman travolto dalla folla a Napoli. Ecco chi è il turco che fa impazzire il Pubblico italiano : Era già successo con Il Segreto, Una Vita, Cherry Season e alla lista ora possiamo aggiungere Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Soap o telenovela usate come tappabuchi estivi che pian piano hanno conquistato il pubblico di Canale 5. L’ultimo esperimento, discutibile dal punto di vista qualitativo, arriva dalla Turchia dove è stata trasmesso nel 2017 in ventisei episodi, diventati settantotto con formato ridotto sulla rete ammiraglia ...

L'economia europea si è fermata e nell'Italia a crescita zero vola il debito Pubblico : A giugno il debito è aumentato di 21,5 miliardi. E i dati Eurostat certificano come il rallentamento delL'economia colpisca...

Bankitalia - nuovo record del debito Pubblico : a giugno sale a 2386 miliardi : Aurora Vigne L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle disponibilità liquide del Tesoro a 67,7 miliardi, erano pari a 48,4 miliardi a giugno 2018 Un nuovo record per il debito pubblico. A giugno il passivo delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi. Lo rende noto la Banca d'Italia. L'incremento riflette l'aumento di 20,5 miliardi delle ...

Bankitalia - record del debito Pubblico : 2.386 - 2 miliardi : Nuovo record del debito pubblico italiano: a giugno il passivo delle amministrazioni pubbliche ”è aumentato di 21,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.386,2 miliardi”, un livello mai toccato prima che supera il record di aprile (2.373,3 miliardi). Lo scrive la Banca d’Italia nel rapporto ‘Finanza pubblica: fabbisogno e debito’. Il debito delle amministrazioni centrali è aumentato ...

Le prospettive su Pil e debito Pubblico secondo il Fmi : l'Italia non è un 'bene rifugio' : I titoli di Stato italiani non sono un bene rifugio. Lo conferma l'andamento in controtendenza degli ultimi giorni in Borsa. Il clima di incertezza degli investitori, aggravato dalla minaccia di una guerra commerciale Usa-Cina, ha spinto verso l'alto la domanda dei Bund tedeschi: i tassi di rendimento sono scesi al di sotto dello zero, sia per i titoli trentennali (-0,066% nella giornata di ieri) che decennali (-0,517%). Lo stesso vale per i ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine Pubblico/Scheda (4) : (AdnKronos) – Viene ampliato l’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria per il cosidetto bagarinaggio, con la possibilità per il sindaco di ordinare l’allontanamento dei bagarini dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus.RISORSE A FORZE ordine E ASSUNZIONI PER ESECUZIONI pene- Previste più risorse per Forze di polizia, Forze armate e Vigili del Fuoco e personale del ...

Sicurezza : dl bis - no navi in mare italiano - più pene per ordine Pubblico/Scheda : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – Divieto per le navi che soccorrono i migranti di ingresso nelle acque territoriali italiane, con possibilità di multe e confische per chi viola la disposizione. pene più severe per incidenti durante manifestazioni pubbliche e maggiori tutele per le Forze dell’ordine. Giro di vite per le violenze nelle manifestazioni sportive. Sono i pilastri sui quali si regge il cosiddetto decreto legge Sicurezza ...

Climate change - due gradi in più costano come 27 volte il debito Pubblico italiano : Secondo stime per difetto, il conto per un paio di gradi di riscaldamento si aggira intorno ai 69mila miliardi di dollari entro il 2100: una cifra enorme, che scende a “soli” 54mila miliardi di dollari nel caso l’aumento della temperatura si fermasse a un grado e mezzo. Ma il vero problema sarebbe un riscaldamento superiore ai due gradi, che innescherebbe il temuto “warming feedback loop”. Con esiti davvero imprevedibili

Chi controlla il debito Pubblico italiano : Gli stati che detengono i titoli decidono sullo sviluppo del paese. In italia per ora è tregua, ma a settembre si torna a ballare. E dopo anni i tedeschi sono tornati a investire su di noi. Ecco perché Ai cinesi non piace più Donald Trump: e il segnale lo lanciano con i titoli di Stato"

Trenitalia fa causa a una app che mostra i ritardi dei treni : è giusto che dati di interesse Pubblico non siano aperti? : Foto Vatican Media/LaPresse Da una parte c’è trenitalia, la società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del trasporto ferroviario passeggeri. Dall’altra c’è trenit, startup creata da Daniele Baroncelli con sede al TechHub di Londra, che ha sviluppato un’app scaricata su oltre 3 milioni di smartphone. In mezzo ci sono i dati relativi ai treni che ogni giorno percorrono le ferrovie italiane. Meglio, c’è il ...

I No Tav : «Conte non ci conosce - ci saranno problemi di ordine Pubblico» Il sì del premier : «In ballo soldi italiani» : Sui siti web di area «No Tav» i comitati annunciano battaglia contro la decisione di proseguire i lavori. Il 27 è prevista una manifestazione dei «No Tav» a Chiomonte

Il debito Pubblico francese ha superato quello italiano - ma non significa quel che pensate : La Francia non è "peggio" dell'Italia: perché si parla di debito "assoluto" e perché il paese è considerato stabile e sicuro