Pensioni anticipate | ipotesi abolire quota 100 | si punterebbe a uscita agevolata a 63 anni

(Di domenica 25 agosto 2019) Per il momento è solo una tentazione, quella di smontare le100, appena introdotte dalla riforma delledel 2019 dal Governo M5S e Lega, ormai in crisi. Ma quando ci sarà la caccia alle risorse per la legge di Bilancio 2020, se dovesse formarsi il nuovo Governo Movimento Cinque Stelle-Partito democratico, gli otto miliardi di euro previsti per il prossimo anno per la misura di pensione anticipata potrebbero essere dirottati altrove, soprattutto per disinnescare il possibile aumento dell'Iva. E allora si avrebbero due controindicazioni: quale misura di pensione anticipata si adotterebbe per le uscite dei lavoratori dal prossimo anno e quali sarebbero gli effetti sui contribuenti che raggiungeranno tra poco i requsiti di età e di contribuzione e che si vedrebbero esclusi dal traguardo della pensione.100: ultime notizie di ...

